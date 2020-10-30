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futebol

Matheus Henrique vibra com vitória e recuperação da Covid-19

Volante ficou 10 dias fora de combate e voltou para ajudar o Tricolor a bater o Jaconero...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 23:59

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 23:59
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A grande novidade do Grêmio no duelo contra o Juventude foi o volante Matheus Henrique. Pego pelo coronavirus, o atleta ficou fora dos últimos treinamentos e após a recuperação entrou em campo para ajudar o seu time.Na saída de campo, o atleta comemorou a postura do seu time e o tratamento da Covid-19.
‘Primeiro que fui pego de surpresa com a Covid, mas no meu caso foi assintomático. Fui orientado pelos médicos diariamente. Não fiquei com meus companheiros. Fiquei 10 dias afastados. Tive acompanhamento diário, sabiam que o jogo hoje era importante. Foi difícil, fiquei sem fazer nada. Treinar em casa não é igual como no clube', afirmou ao SporTV.
'Importante é a vitória, valorizar a vitória. É decisão. Não importa que foi na nossa casa, contra Juventude. Fomos o único mandante a vencer na Copa do Brasil. Um gostinho que poderia ter feito um resultado maior. Mas é um resultado bom. Vamos com confiança total na quinta, mas temos o Bragantino antes e queremos pontuar no Brasileiro’.
Agora, Grêmio e Juventude voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi.

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