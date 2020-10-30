Matheus Henrique vibra com vitória e recuperação da Covid-19

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A grande novidade do Grêmio no duelo contra o Juventude foi o volante Matheus Henrique. Pego pelo coronavirus, o atleta ficou fora dos últimos treinamentos e após a recuperação entrou em campo para ajudar o seu time.Na saída de campo, o atleta comemorou a postura do seu time e o tratamento da Covid-19.

‘Primeiro que fui pego de surpresa com a Covid, mas no meu caso foi assintomático. Fui orientado pelos médicos diariamente. Não fiquei com meus companheiros. Fiquei 10 dias afastados. Tive acompanhamento diário, sabiam que o jogo hoje era importante. Foi difícil, fiquei sem fazer nada. Treinar em casa não é igual como no clube', afirmou ao SporTV.

'Importante é a vitória, valorizar a vitória. É decisão. Não importa que foi na nossa casa, contra Juventude. Fomos o único mandante a vencer na Copa do Brasil. Um gostinho que poderia ter feito um resultado maior. Mas é um resultado bom. Vamos com confiança total na quinta, mas temos o Bragantino antes e queremos pontuar no Brasileiro’.