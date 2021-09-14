Marítimo Brasil massacra São José por 20 a 0 e aplica maior goleada da história da Sulicampe

Crédito: Ageu da Rocha/Marítimo Brasil

O Marítimo Brasil pisou o pé no acelerador e não tomou conhecimento do São José. Nesta segunda-feira, o time de Canoas massacrou a equipe do São Jose e venceu a partida por 20 a 0, nesta segunda-feira, pela Sulicampe Gauchão Dalponte.Com gols de Vitinho (5), Carioca (4), Kenji (3), Índio, Fortaleza, Germano, Ruan, Braian, Capixaba, Niccolas e Ferrão, a equipe do Marítimo sub-20 não só se consolidou na liderança da competição, como também quebrou um recorde logo em seu primeiro ano de disputa do torneio: o time de Canos conquistou a maior goleada da história da competição.

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O técnico do Marítimo Brasil, Márcio Ebert, se mostrou surpreso pelo placar, mas revelou o "segredo" para que a equipe chegasse a um resultado tão maiúsculo.

- Eu nunca presenciei nada parecido. Com dez minutos de jogo, estávamos ganhando por 6 a 0. Tenho certeza que essa lembrança ficará marcada para todos nós. Mas acho que o segredo para esse resultado foi o empenho de todo o grupo. Tivemos uma derrota recentemente e queríamos mostrar para a nossa direção que o futebol do time não era o que foi mostrado. Agora vamos seguir trabalhando. Em pouco tempo acredito que teremos condições de enfrentar de igual para igual os grandes times do nosso estado- disse.

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Um dos destaques do Marítimo Brasil e apontado como melhor jogador do confronto, Vitinho também admitiu que o placar lhe proporcionou uma experiência nova dentro do futebol. Ele também aproveitou a oportunidade para elogiar o empenho da equipe de Canoas.

- Conseguimos realizar uma partida praticamente perfeita. A equipe esteve bem equilibrada dentro do campo. Com isso, os gols acabaram saindo com naturalidade. Não é todo dia que se vence por um placar como esse, ainda mais diante de uma equipe tão tradicional como a do São José. Estão todos de parabéns - disse.

Equipe Sub-15 vence por 2 a 0