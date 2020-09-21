Marcos Braz e seis jogadores do Flamengo testam positivo para Covid-19; Clube aguarda contraprovas

O Flamengo teve uma péssima notícia na tarde deste domingo. Os jogadores Diego Ribas, Isla, Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho e Filipe Luís, junto com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, testaram positivo para Covid-19. A informação foi publicada pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

O clube já realizou novos exames nos jogadores diagnosticados com a doença e aguarda pelos resultados das contraprovas. A delegação do Flamengo já se encontra em Guayaquil, no Equador, onde enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira pela Libertadores.