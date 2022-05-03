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futebol

Marco Túlio projeta sequência positiva do CSA na Série B

Após vencer o Sport, o Azulão quer se afastar da zona de rebaixamento do torneio nacional...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 19:13
Um dos principais destaques do CSA atualmente e titular do Azulão, o meia-atacante Marco Túlio está focado no crescimento da equipe após vitória na última rodada da Série B do Brasileiro. Segundo o jogador, o desejo de todos no elenco é fazer uma série de vitórias na competição.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
'Vamos aproveitar a vitória na última rodada para crescermos e iniciarmos uma boa sequência na Série B. Estamos muito focados nisso e motivados para chegarmos próximos do G4 nas próximas partidas. É momento de muita concentração para que possamos chegar a esse objetivo', afirmou.
Para Túlio, o Azulão quer vitória sobre o Criciúma para embalar de vez na disputa..
'Vamos para uma partida difícil em casa pela Série B contra o Criciúma e temos que estar preparados. Vamos enfrentar uma grande equipe, que vem no Rei Pelé em busca de pontos. Temos que ter intensidade máxima para vencermos'.
Crédito: Divulgação/CSA

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