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futebol

Marcelo vive um 'dia de blogueiro' no Real Madrid; confira o vídeo

Capitão do Real comandou a conta do Instagram do clube; veja os bastidores da versão blogueira do brasileiro...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 13:28
Marcelo, capitão do Real Madrid, conseguiu viver um dia de blogueiro no treinamento do clube merengue. O lateral-esquerdo brasileiro assumiu a conta oficial da equipe no Instagram e mostrou detalhes de seu treinamento diário no time espanhol.

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