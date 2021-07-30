Marcelo vive um 'dia de blogueiro' no Real Madrid; confira o vídeo

Marcelo, capitão do Real Madrid, conseguiu viver um dia de blogueiro no treinamento do clube merengue. O lateral-esquerdo brasileiro assumiu a conta oficial da equipe no Instagram e mostrou detalhes de seu treinamento diário no time espanhol.
Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:28
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