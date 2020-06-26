Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Maradona quer Ronaldinho Gaúcho para retornar aos gramados e defender o Gimnasia y Esgrima
futebol

Maradona quer Ronaldinho Gaúcho para retornar aos gramados e defender o Gimnasia y Esgrima

De acordo com o 'El Día', treinador e ídolo argentino deseja contar com craque brasileiro, de 40 anos, na próxima temporada, porém ele segue em prisão domiciliar, no Paraguai...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:25

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:25

Crédito: Ronaldinho Gaúcho segue em prisão domiciliar em Assunção, no Hotel Palmaroga, no Paraguai, em virtude da utilização de passaporte falso (AFP
Nesta sexta, o jornal argentino 'El Día', noticiou que Maradona quer Ronaldinho Gaúcho para retornar aos gramados e defender o Gimnasia y Esgrima. Segundo a publicação, o treinador do clube e grande ídolo argentino deseja contar com craque brasileiro, de 40 anos, na próxima temporada.
Vale lembrar que, Ronaldinho realizou seu último jogo oficial em setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Atualmente, ele está em prisão domiciliar em Assunção, no Hotel Palmaroga, no Paraguai, em virtude da utilização de passaporte falso.
De acordo com o jornal argentino, ainda não houve qualquer contato oficial entre ambas as partes, mas o clube planeja contratar o craque como estratégia de marketing para atrair público, mídia e torcida. Em 2016, o clube chegou a oferecer um contrato de 1,5 milhão de dólares por ano ao jogador, mas a proposta foi rechaçada por seu irmão Assis.
Em abril, Diego Armando Maradona comentou sobre a prisão de Ronaldinho ao jornal 'El Día'. Na época, o argentino lamentou a maneira como o brasileiro estava sendo tratado no episódio e reforçou sua tristeza por ver o craque em prisão domiciliar no Paraguai.
- Claro que fico triste. Não é um delinquente, ele só foi trabalhar. Seu erro é ser ídolo, parece... é meu amigo e o apoio até a morte - afirmou Maradona.E MAIS:Ex-jogador detona técnico por fracasso de Riquelme no Barça: 'Um imbecil'Após cirurgia, Gabriel Martinelli está fora do restante da temporadaArsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de MadridThiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern MuniqueDe olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do ValenciaHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Maradona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados