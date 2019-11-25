Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasileirão

Mano Menezes rebate provocações de flamenguistas após títulos do Fla

Palmeiras foi derrotado neste domingo, pelo Grêmio, e deu adeus às chances de título no Brasileirão; Para o comandante, Alviverde foi superior no Allianz Parque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 09:28

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 09:28

Mano Menezes viu o Palmeiras ser melhor que o Grêmio, ainda assim o clube paulista acabou derrotado Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação
Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, neste domingo, e deu adeus à corrida pelo título nacional. O resultado no Allianz Parque garantiu a conquista do campeonato brasileiro para o Flamengo, que não pode mais ser alcançado na liderança da competição.
Esta foi a segunda conquista do Rubro-negro neste fim de semana. No Sábado, a equipe carioca bateu o River Plate e levou a Libertadores. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os jogadores do Flamengo, ainda em Lima, cantando "o Palmeiras não tem Mundial". Na coletiva após o duelo contra os gaúchos, Mano Menezes falou sobre a provocação.
"Eu penso que cada um comemora do jeito que quer. Alguns tem grandeza de comemorar de outra forma, outros nem tanto. Mas quem conquista merece aplauso, tem o direito de fazer do jeito que deve fazer. Por outro lado, acho que é um elogio ao Palmeiras. Na medida em que você vence tantos adversários e você dirige sua provocação especificamente para um clube, é porque você está vendo nesse clube um grande adversário. Isso foi o que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, temos que trabalhar para manter", disse.

Veja Também

Palmeiras quer menos contratações em 2020 para trazer quem resolva

Renato Gaúcho pede 'bicho' ao Flamengo por vitória contra o Palmeiras

Bruno Henrique avalia temporada do Palmeiras: 'Chateado por esse ano'

"FOMOS SUPERIORES"
Sobre duelo deste sábado, apesar do revés e a queda da segunda para a terceira posição do Brasileiro - após a goleada do Santos sobre o Cruzeiro - , Mano considerou o Palmeiras superior no Allianz Parque, e discordou da opinião de que faltou ímpeto aos seus comandados.
"Não concordo quanto ao sentimento ou comportamento de apatia. Em nenhum momento fomos apáticos. Fomos superiores na ambição, na proposta. É bem provável que o Grêmio, sabendo da pressão que iriamos sofrer, pode ter esperado mais. Tomamos iniciativa, erramos situações até difíceis de aceitar. Duas vezes bem claras. Daria uma condição de sair na frente, sempre é bom, ainda mais em um dia como hoje. Saímos atrás, tivemos personalidade de buscar o empate. Em nenhum momento, para mim, a equipe foi apática", opinou.
OBJETIVOS PARA O RESTANTE DO CAMPEONATO
Garantido na Libertadores, mas sem chances de título. Quais são as pretensões do Palmeiras no campeonato a partir de agora? Mano lamentou a primeira derrota na arena palmeirense na carreira, e respondeu.
"Perder é péssimo, sempre. Minha primeira derrota como treinador no Allianz Parque. Penso que nem jogamos para perder, perdemos nos pecados, nas avaliações. Temos que assumir quando se perde. Sei que o torcedor está num dia difícil, imaginávamos um clima mais pesado. O torcedor não atrapalhou, não foi por isso que perdemos, cometemos erros. Não tem outra coisa que não seja a tristeza da derrota. Agora a gente joga o campeonato como estamos jogando o campeonato inteiro, jogando para vencer. É uma equipe e grupo de caráter. Mesmo não tendo mais chances, vamos jogar da mesma maneira", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados