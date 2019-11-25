Mano Menezes rebate provocações de flamenguistas após títulos do Fla

Mano Menezes viu o Palmeiras ser melhor que o Grêmio, ainda assim o clube paulista acabou derrotado Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, neste domingo, e deu adeus à corrida pelo título nacional. O resultado no Allianz Parque garantiu a conquista do campeonato brasileiro para o Flamengo , que não pode mais ser alcançado na liderança da competição.

Esta foi a segunda conquista do Rubro-negro neste fim de semana. No Sábado, a equipe carioca bateu o River Plate e levou a Libertadores. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os jogadores do Flamengo, ainda em Lima, cantando "o Palmeiras não tem Mundial". Na coletiva após o duelo contra os gaúchos, Mano Menezes falou sobre a provocação.

"Eu penso que cada um comemora do jeito que quer. Alguns tem grandeza de comemorar de outra forma, outros nem tanto. Mas quem conquista merece aplauso, tem o direito de fazer do jeito que deve fazer. Por outro lado, acho que é um elogio ao Palmeiras. Na medida em que você vence tantos adversários e você dirige sua provocação especificamente para um clube, é porque você está vendo nesse clube um grande adversário. Isso foi o que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, temos que trabalhar para manter", disse.

"FOMOS SUPERIORES"

Sobre duelo deste sábado, apesar do revés e a queda da segunda para a terceira posição do Brasileiro - após a goleada do Santos sobre o Cruzeiro - , Mano considerou o Palmeiras superior no Allianz Parque, e discordou da opinião de que faltou ímpeto aos seus comandados.

"Não concordo quanto ao sentimento ou comportamento de apatia. Em nenhum momento fomos apáticos. Fomos superiores na ambição, na proposta. É bem provável que o Grêmio, sabendo da pressão que iriamos sofrer, pode ter esperado mais. Tomamos iniciativa, erramos situações até difíceis de aceitar. Duas vezes bem claras. Daria uma condição de sair na frente, sempre é bom, ainda mais em um dia como hoje. Saímos atrás, tivemos personalidade de buscar o empate. Em nenhum momento, para mim, a equipe foi apática", opinou.

OBJETIVOS PARA O RESTANTE DO CAMPEONATO

Garantido na Libertadores, mas sem chances de título. Quais são as pretensões do Palmeiras no campeonato a partir de agora? Mano lamentou a primeira derrota na arena palmeirense na carreira, e respondeu.