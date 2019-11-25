Mano Menezes rebate provocações de flamenguistas após títulos do Fla

Esta foi a segunda conquista do Rubro-negro neste fim de semana. No Sábado, a equipe carioca bateu o River Plate e levou a Libertadores. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os jogadores do Flamengo, ainda em Lima, cantando "o Palmeiras não tem Mundial". Na coletiva após o duelo contra os gaúchos, Mano Menezes falou sobre a provocação.
"Eu penso que cada um comemora do jeito que quer. Alguns tem grandeza de comemorar de outra forma, outros nem tanto. Mas quem conquista merece aplauso, tem o direito de fazer do jeito que deve fazer. Por outro lado, acho que é um elogio ao Palmeiras. Na medida em que você vence tantos adversários e você dirige sua provocação especificamente para um clube, é porque você está vendo nesse clube um grande adversário. Isso foi o que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, temos que trabalhar para manter", disse.
"FOMOS SUPERIORES"
Sobre duelo deste sábado, apesar do revés e a queda da segunda para a terceira posição do Brasileiro - após a goleada do Santos sobre o Cruzeiro - , Mano considerou o Palmeiras superior no Allianz Parque, e discordou da opinião de que faltou ímpeto aos seus comandados.
"Não concordo quanto ao sentimento ou comportamento de apatia. Em nenhum momento fomos apáticos. Fomos superiores na ambição, na proposta. É bem provável que o Grêmio, sabendo da pressão que iriamos sofrer, pode ter esperado mais. Tomamos iniciativa, erramos situações até difíceis de aceitar. Duas vezes bem claras. Daria uma condição de sair na frente, sempre é bom, ainda mais em um dia como hoje. Saímos atrás, tivemos personalidade de buscar o empate. Em nenhum momento, para mim, a equipe foi apática", opinou.
OBJETIVOS PARA O RESTANTE DO CAMPEONATO
Garantido na Libertadores, mas sem chances de título. Quais são as pretensões do Palmeiras no campeonato a partir de agora? Mano lamentou a primeira derrota na arena palmeirense na carreira, e respondeu.
"Perder é péssimo, sempre. Minha primeira derrota como treinador no Allianz Parque. Penso que nem jogamos para perder, perdemos nos pecados, nas avaliações. Temos que assumir quando se perde. Sei que o torcedor está num dia difícil, imaginávamos um clima mais pesado. O torcedor não atrapalhou, não foi por isso que perdemos, cometemos erros. Não tem outra coisa que não seja a tristeza da derrota. Agora a gente joga o campeonato como estamos jogando o campeonato inteiro, jogando para vencer. É uma equipe e grupo de caráter. Mesmo não tendo mais chances, vamos jogar da mesma maneira", concluiu.