Mancini vê evolução na equipe: 'Um time melhor, chegando mais forte'

O técnico do Corinthians , Vagner Mancini, elogiou a evolução da equipe apesar da derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o comandante corintiano a equipe chegou mais forte ao ataque, mas precisa acertar alguns pontos para crescer ainda mais.

- Tomamos um gol pela lateral e outro em que deveríamos estar encaixados porque só havia um jogador dentro da área. Foi no detalhe, erros essenciais que acabaram trazendo a derrota. Embora fique chateado com a derrota, como foi, eu vejo evolução. Vejo um time melhor, que chega com mais força, que precisa de ajustes sim, mas que vem trazendo mais coisas positivas do que negativas - afirmou o treinador.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOO treinador também deu sua visão da partida e elogiou o lateral Fagner e os meias Ramiro e Luan. Segundo ele, o Galo melhorou com as mudanças de Sampaoli, algo já previsto na cabeça de Mancini.