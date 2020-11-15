Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mancini vê evolução na equipe: 'Um time melhor, chegando mais forte'

Apesar da derrota para o Atlético-MG, treinador do Corinthians vê melhora da equipe, apesar de admitir que o time precisa acertar alguns pontos para crescer ainda mais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 23:20

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 23:20

O técnico do Corinthians , Vagner Mancini, elogiou a evolução da equipe apesar da derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o comandante corintiano a equipe chegou mais forte ao ataque, mas precisa acertar alguns pontos para crescer ainda mais.
- Tomamos um gol pela lateral e outro em que deveríamos estar encaixados porque só havia um jogador dentro da área. Foi no detalhe, erros essenciais que acabaram trazendo a derrota. Embora fique chateado com a derrota, como foi, eu vejo evolução. Vejo um time melhor, que chega com mais força, que precisa de ajustes sim, mas que vem trazendo mais coisas positivas do que negativas - afirmou o treinador.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOO treinador também deu sua visão da partida e elogiou o lateral Fagner e os meias Ramiro e Luan. Segundo ele, o Galo melhorou com as mudanças de Sampaoli, algo já previsto na cabeça de Mancini.
- O primeiro tempo foi bom e tenho que destacar Ramiro, Fagner e Luan. No segundo, não dá pra achar que não haveria alteração no time do Sampaoli, já esperávamos isso. Mas o Atlético-MG melhorou, não foi só nós que demos espaços. Keno mudou de lado, porque o encaixe da marcação pela direita estava melhor. Do outro lado, com Piton e Everaldo, que é um velocista e precisa de tempo para recuperar, sofremos um pouco pela esquerda - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados