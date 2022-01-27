Manchester City entra na briga com Liverpool pela contratação de Dybala

Um dia após a notícia do interesse do Liverpool, Paulo Dybala ganhou mais pretendente para a próxima temporada na Europa. De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta Dello Sport', o Manchester City já prepara uma oferta para tirar o atacante argentino da Juventus.
O contrato de Dybala com a Juventus se encerra em junho, e o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe já a partir deste mês. Segundo o veículo, o Manchester City vai oferecer ao jogador um contrato de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) por ano.
Dybala havia aceitado uma proposta de renovação com a Juventus, mas voltou atrás após o clube alterar a oferta inicial. Revelado pelo Instituto, da Argentina, o atacante de 28 anos jogou três anos no Palermo antes de acertar com a Velha Senhora, onde já conquistou 10 títulos.