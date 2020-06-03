Manchester City busca a contratação de Sergi Roberto, do Barcelona

Sergi Roberto é o novo alvo do Manchester City. Com especulações em uma possível troca entre Semedo e Cancelo, o espanhol surge como um nome que interessa aos Citizens, porém os catalães não o incluirão em trocas, de acordo com o 'Mundo Deportivo'.
Com problemas nas duas laterais, o Barça não quer incluir Sergi Roberto em uma troca. O jogador é conhecido por sua versatilidade e por atuar em diversos setores do campo, então não valeria a pena para o clube catalão se desfazer de um jogador assim.
Guardiola conhece o espanhol perfeitamente e deseja contar com o jogador. Caso a negociação prossiga, será apenas por dinheiro. Em uma troca por Cancelo, Sergi Roberto não será incluído. E MAIS:Sporting espera se consolidar na zona de classificação para a Liga EuropaBenfica busca recomeço no Português para brigar por título com PortoLa Liga planeja show para televisão na volta do futebolBorussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queria E MAIS: