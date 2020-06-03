Manchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi Roberto

O Manchester City, com o aval de Pep Guardiola, perguntou sobre a situação de Sergi Roberto, segundo o “Mundo Deportivo”. O interesse pode ir além de apenas uma especulação, mas o Barcelona pediu tempo para pensar na possibilidade de perder o polivalente jogador e impôs uma condição: o camisa 20 não será negociado em trocas, somente venda.
O nome do atleta também já foi especulado em uma possível operação com a Juventus por Pjanic, mas também para o Milan, embora o espanhol tenha descartado qualquer mudança para a Itália. Devido a versatilidade, o jogador interessa diversos treinadores ao redor do mundo por ser visto como uma 12ª peça no plantel.
Apesar dos problemas nas laterais, os culés não descartam uma venda de Sergi Roberto por conta da crise financeira que atingiu os cofres da entidade. Os ingleses aguardam o posicionamento em relação ao jogador que possui contrato com os catalães até 2022 para avançarem para a segunda fase, a da negociação. E MAIS:Barcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester CityCampeonato Russo será retomado no dia 19 de junhoBarcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter aindaThiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no Bayern E MAIS: