Manchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi Roberto

Crédito: Sergi Roberto é visto como um jogador coringa no elenco do Barcelona (AFP

O Manchester City, com o aval de Pep Guardiola, perguntou sobre a situação de Sergi Roberto, segundo o “Mundo Deportivo”. O interesse pode ir além de apenas uma especulação, mas o Barcelona pediu tempo para pensar na possibilidade de perder o polivalente jogador e impôs uma condição: o camisa 20 não será negociado em trocas, somente venda.

O nome do atleta também já foi especulado em uma possível operação com a Juventus por Pjanic, mas também para o Milan, embora o espanhol tenha descartado qualquer mudança para a Itália. Devido a versatilidade, o jogador interessa diversos treinadores ao redor do mundo por ser visto como uma 12ª peça no plantel.