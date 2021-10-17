Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manaus e Ypiranga empatam pela Série C; clube amazonense assume liderança

Equipes duelaram pela abertura do Grupo B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 18:04

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:04

Crédito: Twitter/Manaus FC
Neste domingo (17), Ypiranga e Manaus se enfrentaram pela Série C. O primeiro tempo foi equilibrado, tanto que as duas equipes marcaram um gol cada.
Logo aos dois minutos de jogo, Sodré cobrou falta rasteira e Quirino desviou, abrindo o placar para o Ypiranga. Logo depois de sofrer o tento, o Manaus começou a sair mais para o jogo e ter boas oportunidades de marcar. O que acontece aos 19', após bela jogada de Guilherme Pira, Igor cruzou para Gabriel Davis, que testou com estilo e empatou o confronto.
Na segunda etapa, o confronto continuou aberto, com o Manaus tendo o apoio da torcida e tendo maiores oportunidades. O Ypiranga se fechou e buscou aproveitar os contragolpes. Sem maiores chances, a partida ficou no empate em 1 x 1.
Com um jogo a mais, o Manaus assume a liderança do Grupo B com cinco pontos, já o Ypiranga pontuou pela primeira vez e está na lanterna. As equipes voltam para campo e se enfrentam pelo returno, no domingo (24).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados