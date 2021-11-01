Malmo x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Chelsea viaja para encarar o Malmo nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Champions League. A equipe de Thomas Tuchel, que venceu o clube sueco no primeiro confronto por 3 a 0, busca um novo triunfo para se aproximar de uma classificação antecipada às oitavas de final.Confiança lá no alto
- Nós estamos em um bom momento. Nós sabemos o que é preciso para ter esses resultados e o esforço que nós colocamos (em cada jogo). Vamos começar do zero, é um jogo de Champions League fora de casa e queremos a vitória. Estamos confiantes para dizer isso - disse Thomas Tuchel.
Adversário abatido
Na Liga dos Campeões, o Malmo perdeu os três confrontos que realizou até o momento. O clube sueco não conseguiu marcar um único gol, enquanto sofreu 11 tentos (média de quase três gols sofridos por partida). Em caso de derrota, o clube não tem chances de avançar de fase.
FICHA TÉCNICA:Malmo x Chelsea
Data e horário: 2/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Eleda Stadium, em Malmo (SUE)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MALMO (Técnico: Jon Dahl)Dahlin; Moisander, Ahmedhodzic e Brorsson; Larsson, Rakip, Innocent, Christiansen e Olsson; Birmancevic e Colak
Desfalques: Ola Toivonen e Jonas Knudsen (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Chalobah; James, Jorginho, Loftus-Cheek e Alonso; Mount e Ziyech; Havertz
Desfalques: Romelu Lukaku, Timo Werner e Mateo Kovacic (machucados)