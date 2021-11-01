  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Malmo x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Malmo x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Equipe de Thomas Tuchel pode ficar bem próxima de classificação antecipada às oitavas de final em caso de vitória. Malmo foi derrotado nos três confrontos que disputou...
LanceNet

01 nov 2021 às 12:44

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 12:44

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Chelsea viaja para encarar o Malmo nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Champions League. A equipe de Thomas Tuchel, que venceu o clube sueco no primeiro confronto por 3 a 0, busca um novo triunfo para se aproximar de uma classificação antecipada às oitavas de final.Confiança lá no alto
- Nós estamos em um bom momento. Nós sabemos o que é preciso para ter esses resultados e o esforço que nós colocamos (em cada jogo). Vamos começar do zero, é um jogo de Champions League fora de casa e queremos a vitória. Estamos confiantes para dizer isso - disse Thomas Tuchel.
Adversário abatido
Na Liga dos Campeões, o Malmo perdeu os três confrontos que realizou até o momento. O clube sueco não conseguiu marcar um único gol, enquanto sofreu 11 tentos (média de quase três gols sofridos por partida). Em caso de derrota, o clube não tem chances de avançar de fase.
FICHA TÉCNICA:Malmo x Chelsea
Data e horário: 2/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Eleda Stadium, em Malmo (SUE)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MALMO (Técnico: Jon Dahl)Dahlin; Moisander, Ahmedhodzic e Brorsson; Larsson, Rakip, Innocent, Christiansen e Olsson; Birmancevic e Colak
Desfalques: Ola Toivonen e Jonas Knudsen (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Chalobah; James, Jorginho, Loftus-Cheek e Alonso; Mount e Ziyech; Havertz
Desfalques: Romelu Lukaku, Timo Werner e Mateo Kovacic (machucados)

