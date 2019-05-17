Mais ofensivo, Vitória deve contar com Vitinho Costa diante da Caldense

O Vitória já está praticamente definido para enfrentar a Caldense neste sábado (18), às 15h, no estádio Salvador Costa, pela terceira rodada do Grupo A12 da Série D. No coletivo desta quinta-feira, o técnico Valdir esboçou a equipe que entrará em campo diante do time mineiro.

Vitinho Costa, atacante do Vitória Crédito: Vitor Jubini

Sem poder contar com o volante Rodrigo César, que está lesionado, Valdir promoveu a entrada do atacante Vitinho Costa no time titular. O jogador, vice-campeão capixaba pelo Real Noroeste, teve o seu contrato com o Alvianil publicado no BID nesta tarde e tem condições de jogo.

O treinador do Alvianil comentou sobre a mudança forçada que precisou fazer na equipe. Valdir confessou ter tido muito pouco tempo pra fazer uma avaliação mais apurada dos dois atletas. Mas ele frisa a qualidade do elenco do Vitória e o comprometimento do grupo de atletas em saber o seu papel dentro do time.

"São pouquíssimos jogos, ainda é um começo de crescimento da parte física, tática e técnica, então não deu pra ver todo potencial do Rodrigo, e nem deu pra ver o potencial do Vitinho, que ainda nem estreou. Quando tivermos mais jogos pela frente eu vou poder saber melhor o que muda, devido a esse tempo, o Rodrigo (César) jogou um jogo e meio, e o Vitinho nem estreou. Mas, acima de tudo, são dois jogadores de qualidade. Infelizmente perdemos o Rodrigo, um jogador que estava até mais adaptado à equipe, um jogador do clube há mais tempo. Mas qualquer atleta que entrar no time tem ciência do que precisa ser feito para poder ser titular do Vitória."