futebol

Maicon rebate críticas e cita erros contra o Santos longe da Vila

Na visão do defensor, arbitragem prejudicou diretamente o time e influenciou no resultado no empate contra o Fluminense e na derrota para o São Paulo...

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

O zagueiro Maicon, destaque do Santos na derrota por 1 a 0 para o Goiás, saiu do gramado do estádio da Serrinha contrariado. O motivo? As perguntas sobre o mau desempenho do time como visitante no Campeonato Brasileiro.Para o experiente defensor, apesar de o time ainda não ter conseguido vencer longe da Vila Belmiro, dois dos três resultados - o empate sem gols contra o Fluminense e a derrota por 2 a 1 para o São Paulo - foram causados por problemas 'de força maior'.- Não é que o Santos joga mal fora de casa. Alguns obstáculos acabaram nos atrapalhando - disparou Maicon para, logo na sequência, complementar.
- Se parar para analisar, contra o Fluminense teve um pênalti claro a nosso favor no final do jogo. Contra o São Paulo a mesma coisa, uma injustiça. Acabamos prejudicados mais uma vez.
Maicon admitiu, no entanto, que os jogos do Campeonato Brasileiro são, realmente, mais difíceis quando os adversários são encarados fora da Vila, e agora quer o time focado para fazer valer a força da torcida nos quatro próximos compromissos do ano.
- Agora temos quatro jogos dentro de casa, dois na Sul-Americana e dois no Brasileiro. Temos que fazer nosso papel. Não tem negociação. Vamos trabalhar para isso - concluiu.
A sequência citada por Maicon terá os jogos contra Unión La Calera e Banfield, pela competição continental, Ceará e Palmeiras pelo Brasileirão. O jogo contra o Ceará, no entanto, será na Arena Barueri.
Crédito: Maicon rebate críticas a respeito do desempenho do Santos como visitante (Foto: Ivan Storti/Santos FC

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético

