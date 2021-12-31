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Lukaku desaconselha Lautaro Martínez a assinar contrato com o Chelsea e diz: 'Eu vou voltar'

Centroavante belga afirmou que pretende retornar a Inter de Milão apesar de estar em sua primeira temporada no Chelsea e ter contrato com o clube inglês até 2026...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 08:31

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 08:31

Romelu Lukaku desaconselhou que Lautaro Martínez assinasse contrato com o Chelsea, em entrevista à "Sky Sports". O belga comentou sobre a relação da dupla Lu-La e afirmou que tem o desejo de retornar à Inter de Milão e reeditar a parceria com o argentino.- Eu sinto falta do Lautaro Martínez, eu poderia morrer em campo por ele desde o primeiro dia que o conheci. Lautaro vir para o Chelsea comigo no futuro? Não... Lautaro, fique em Milão. Eu vou voltar.
> Veja a tabela da Premier League
Além de pedir para que o ex-companheiro permaneça no atual campeão italiano, Lukaku revelou o motivo de não ter permanecido na equipe nerazzurri.
- No último verão, eu conversei com dirigentes da Inter e pedi um novo contrato, mas eles negaram. Talvez não fosse possível economicamente. Para mim, foi difícil de aceitar. Se houvesse uma oferta contratual como eu queria, nós não estaríamos fazendo essa entrevista em Londres, mas em Milão.
A entrevista do centroavante do Chelsea não caiu bem para Thomas Tuchel, que criticou o belga por tumultuar o ambiente dos Blues em um momento importante da temporada. Além disso, as palavras do atleta não agradaram os torcedores da Inter de Milão, que estenderam uma faixa de protesto contra o camisa nove.

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