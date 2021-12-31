Lukaku desaconselha Lautaro Martínez a assinar contrato com o Chelsea e diz: 'Eu vou voltar'

Romelu Lukaku desaconselhou que Lautaro Martínez assinasse contrato com o Chelsea, em entrevista à "Sky Sports". O belga comentou sobre a relação da dupla Lu-La e afirmou que tem o desejo de retornar à Inter de Milão e reeditar a parceria com o argentino.- Eu sinto falta do Lautaro Martínez, eu poderia morrer em campo por ele desde o primeiro dia que o conheci. Lautaro vir para o Chelsea comigo no futuro? Não... Lautaro, fique em Milão. Eu vou voltar.

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Além de pedir para que o ex-companheiro permaneça no atual campeão italiano, Lukaku revelou o motivo de não ter permanecido na equipe nerazzurri.

- No último verão, eu conversei com dirigentes da Inter e pedi um novo contrato, mas eles negaram. Talvez não fosse possível economicamente. Para mim, foi difícil de aceitar. Se houvesse uma oferta contratual como eu queria, nós não estaríamos fazendo essa entrevista em Londres, mas em Milão.