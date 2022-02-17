Luiz Fernando valoriza sua atuação pelo Botafogo, mas admite ansiedade por voltar a balançar a rede

O meia-atacante Luiz Fernando valorizou a maneira como contribuiu para o Botafogo derrotar o Resende nesta quinta-feira (17), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Na saída do gramado, o atleta falou sobre o empenho que teve para ser participativo.

>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca- Fico muito feliz de ajudar minha equipe. O professor (Lúcio Flávio) fala pra buscar essas jogadas de profundidade. Procuro ajudar minha equipe, hoje (quinta-feira) e fui feliz ali, fiz a jogada do primeiro gol. Agora é colocar os pés no chão porque quarta-feira (que vem) tem uma nova partida - disse ao PPV do Carioca.

Luiz Fernando falou sobre a busca por marcar seu primeiro gol desde que retornou de empréstimo para o Alvinegro.

- Estou ansioso por esse gol. Tenho até falado com a minha esposa que minha filha vem aí. Estou doido para fazer esse gol para ela - disse.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (23) para o duelo com o Flamengo.