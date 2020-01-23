'Clássico sub-20'

Lucas Silva garante vitória do Flamengo sobre o Vasco

No 1º Clássico dos Milhões de 2020, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, Rubro-Negro derrotou o Cruz-Maltino. Var entrou em ação e anulou dois gols

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 07:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 07:05
O atacante Lucas Silva fez o gol da Vitória do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
No Clássico dos Milhões dos meninos, os jovens da base do Flamengo se agigantaram sobre os garotos do Vasco e venceram por 1 a 0, com gol de Lucas Silva, o duelo disputado nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. No empate sem gols ante o Macaé, na estreia da equipe, Lucas foi vaiado por parte da torcida, mas viveu sua noite de herói dias depois.
Sem seus titulares, que ainda estão de férias, o Flamengo foi a campo com um time todo formado por promessas da casa. Os principais nomes vascaínos, por sua vez, foram poupados por estratégia do técnico Abel Braga, que viu seus planos fracassarem.

O confronto não foi marcado por grande qualidade técnica, mas a garotada compensou um certo nervosismo com muita velocidade e vontade. Melhor para o Flamengo, que teve mais capricho para liquidar a fatura. Na próxima rodada, o Flamengo encara no sábado (25) o Volta Redonda, às 18h, no Maracanã. No mesmo dia, o Vasco pega o Boavista, às 19h, em Cariacica (ES).

VASCO

Jordi, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e Alexandre; Andrey, Marcos Júnior (Vinícius), Lucas Santos (Gabriel Pec) e Juninho (João Pedro); Ribamar e Tiago Reis. T.: Abel Braga

FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Rafael Santos, Matheus Dantas (Richard Rios) e Ramon; Vinicius Souza, Hugo Moura, Luiz Henrique (Pepê); Vitor Gabriel, Yuri César e Lucas Silva (Wendel). T.: Maurício Souza
Cartões amarelos: Hugo Moura, Gabriel Baptista, Ramon, Vinícius (FLA); Caio Tenório, Miranda, Juninho (Vasco)
Cartões vermelhos: 0
Gols: Lucas Silva, aos 26 minutos do primeiro tempo

