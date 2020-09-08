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futebol

Lucas Frigeri espera por reação do Avaí na Série B

Goleiro vê o time em formação e torce pela soma de pontos o quanto antes...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:54
Crédito: André Palma/Avaí
Considerado pela crítica um dos elencos mais fortes da Série B, o Avaí ainda não engrenou na competição. Com a irregularidade dentro de campo, o Leão ainda não entrou no G4 e vê a torcida aumentar as cobranças.Um dos poucos que conseguem escapar das cobranças das arquibancadas é o goleiro Lucas Frigeri, que vê o time em dívida, mas crê na reação do Leão.
‘Vivemos uma Série B muito equilibrada, com boas equipes. O Avaí passa por um momento em que busca o encaixe de todas as peças. Temos consciência de que precisamos melhor, mas o objetivo é somar logo os pontos para encostar na frente’, disse.
O próximo compromisso do Avaí é na próxima sexta-feira, diante da Ponte Preta, às 19h15 (Horário de Brasília), na Ressacada.

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