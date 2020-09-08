Lucas Frigeri espera por reação do Avaí na Série B

Crédito: André Palma/Avaí

Considerado pela crítica um dos elencos mais fortes da Série B, o Avaí ainda não engrenou na competição. Com a irregularidade dentro de campo, o Leão ainda não entrou no G4 e vê a torcida aumentar as cobranças.Um dos poucos que conseguem escapar das cobranças das arquibancadas é o goleiro Lucas Frigeri, que vê o time em dívida, mas crê na reação do Leão.

‘Vivemos uma Série B muito equilibrada, com boas equipes. O Avaí passa por um momento em que busca o encaixe de todas as peças. Temos consciência de que precisamos melhor, mas o objetivo é somar logo os pontos para encostar na frente’, disse.