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futebol

Lucas Barbosa estreia como titular no Santos e ganha elogios de Bustos

Apesar da derrota, garoto teve boa atuação no clássico contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 20:31

Publicado em 14 de Março de 2022 às 20:31

A escalação do Santos na derrota para o Palmeiras no clássico deste domingo contou com várias surpresas. Uma das principais novidades foi a entrada do garoto Lucas Barbosa entre os titulares. Ele havia entrado contra o Novorizontino e chegou a marcar um gol.O jogador foi um dos principais destaques do Peixe no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior participando de oito jogos, marcou seis gols e ainda deu uma assistência. Ele está integrado ao elenco principal desde que foi inscrito pelo clube no Paulistão.
- É um jogador que fez um trabalho tático importante, criou situações, teve chance de converter, está em um bom momento físico. Considero que nos ajudou em lugar tático onde o colocamos. É um menino do clube, com muita capacidade e tem chance de crescer - disse Bustos.Natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, o atleta teve passagens pela base da Inter de Bebedouro, São Paulo e Grêmio, antes de chegar ao Novorizontino, onde se destacou no time semifinalista do Campeonato Paulista Sub-17 (2018), dando 23 assistências em 20 partidas. No início de 2019, chegou a defender o Golden State (Estados Unidos), na Dallas Cup Sub-19, onde foi artilheiro, com sete gols.
Lucas Barbosa chegou ao Peixe por empréstimo em setembro de 2019 e, a princípio, o clube não queria manter o jogador por não ter o perfil do clube. Seu empresário chegou a convencer cada um que Lucas deveria atuar no Santos e um ano depois a diretoria exerceu o direito de compra do meia.
Crédito: LucasBarbosafoielogiadopelotécnicoFabiánBustos(Foto:IvanStorti/santosFC

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