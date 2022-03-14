Lucas Barbosa estreia como titular no Santos e ganha elogios de Bustos

A escalação do Santos na derrota para o Palmeiras no clássico deste domingo contou com várias surpresas. Uma das principais novidades foi a entrada do garoto Lucas Barbosa entre os titulares. Ele havia entrado contra o Novorizontino e chegou a marcar um gol.O jogador foi um dos principais destaques do Peixe no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior participando de oito jogos, marcou seis gols e ainda deu uma assistência. Ele está integrado ao elenco principal desde que foi inscrito pelo clube no Paulistão.

- É um jogador que fez um trabalho tático importante, criou situações, teve chance de converter, está em um bom momento físico. Considero que nos ajudou em lugar tático onde o colocamos. É um menino do clube, com muita capacidade e tem chance de crescer - disse Bustos.Natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, o atleta teve passagens pela base da Inter de Bebedouro, São Paulo e Grêmio, antes de chegar ao Novorizontino, onde se destacou no time semifinalista do Campeonato Paulista Sub-17 (2018), dando 23 assistências em 20 partidas. No início de 2019, chegou a defender o Golden State (Estados Unidos), na Dallas Cup Sub-19, onde foi artilheiro, com sete gols.

Lucas Barbosa chegou ao Peixe por empréstimo em setembro de 2019 e, a princípio, o clube não queria manter o jogador por não ter o perfil do clube. Seu empresário chegou a convencer cada um que Lucas deveria atuar no Santos e um ano depois a diretoria exerceu o direito de compra do meia.