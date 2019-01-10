Loucura Comedida

Loco Abreu é apresentado no Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho

Os últimos dias foram intensos para Loco Abreu. Na noite da última terça, o atacante uruguaio foi recebido com festa pela torcida do Rio Branco ao desembarcar em Vitória. Poucas horas depois, na manhã de ontem, o jogador de 42 anos concedeu a primeira coletiva como atleta capa-preta.

Irreverente, direto nas respostas e com o inseparável chimarrão, o veterano se mostrou disposto a brilhar no 28º clube da carreira e não fugiu da responsabilidade por ser a estrela do clube que tentará o 38º título do Capixabão - a estreia será no sábado, dia 2 de fevereiro, no Kleber Andrade contra o Rio Branco de Venda Nova, às 16 horas.

Expectativa

“Na realidade superou bastante o que a gente pensava, foi muito legal. Chegar ao clube e ser recebido desse jeito dá emoção, empolgação, vontade de querer rapidamente entrosar com o time. É muito legal o início, mas para que a caminhada continue do mesmo jeito é importante treinar muito, se esforçar, porque ninguém vai ganhar só com a empolgação da torcida.”

Motivação aos 42 anos

“A motivação principal é manter a paixão. Quero curtir o futebol, mas para

isso não basta só a paixão, nem só a vontade. Tem que se alimentar, treinar, tem muita coisa a fazer para se sentir bem.”

Em campo na estreia?

“Por que não? Quem é atleta, não para de treinar, só que muitas vezes não tem time, que foi o que aconteceu comigo. Eu tava de férias, mas meu preparador físico fica perto de mim sempre. Quando tinha 20 anos, o GPS falava que eu corria 8 km. Com 42 diz, que corro 7 km. Então 1 a mais ou a menos não vai fazer diferença e sim o cruzamento bom para poder colocar a bola dentro do gol.”

Clássico na 3ª rodada

“A torcida fez questão de me mandar vídeos antigos e mostrar a paixão que tem nesse jogo (contra a Desportiva). Sempre é lindo poder participar de um clássico de tradição, mas antes de chegar a isso tem outros times, e a gente tem que respeitar também. Para você atingir o objetivo não adianta ganhar um clássico e perder os demais jogos. Na hora que entrar na semana do clássico a gente vai focar nesse jogo especial. Vai ser um privilégio para mim desfrutar de mais um clássico.”

Capitão

“Ser a referência, para mim não é novo, estou acostumado, mas sei bem o meu lugar dentro do time. Eu não sou mais que ninguém, tenho uma história, tenho um nome, mas eu preciso de um time para fazer meu trabalho, e eles precisam do meu trabalho também.”

Negociação

“Ele (o presidente Luciano Mendonça) começou devagar, mandando vídeos da torcida da empolgação da torcida, do desejo do futebol capixaba em crescer e ganhar visibilidade. Mas sou exigente. Pedi vídeos do centro de treinamento, concentração, onde jogaremos, procurei saber as característica da equipe. Vi que se tratava de um planejamento sério e pesou a relação que o time tem com a torcida, além das cores da camisa alvinegra. No final acabamos fechando e entendendo que era o lugar certo para eu continuar meu caminho no futebol.”

Confiança

“Quando cheguei e vi a recepção pensei: ‘O Loco ainda está forte, com moral. Vamos lá’. Tomara que continue assim.”

Terá cavadinha?

“Não, parei em 2011. Mas isso é legal porque cada vez que sou apresentado me perguntam se terá cavadinha, e falo que não. Mas os caras acham que é brincadeira, que estou de “migué”, mas é verdade. 2011 foi a última vez, no clássico com o Fluminense. Mas como ninguém acredita, para mim fica melhor, pois os goleiros pensam nela e ficam parados. Aí fica mais fácil jogar no canto e marcar (risos).”

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