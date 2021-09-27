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Liziero destaca importância de 'semana cheia' no São Paulo

Volante falou sobre período de treinamentos, já que o Tricolor só volta a jogar no próximo domingo, diante da Chapecoense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 13:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após o empate sem gols contra o Atlético-MG, o São Paulo terá a semana cheia para treinar de olho no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, em Chapecó. O volante Liziero falou sobre a importância desse período de treinamentos. - A gente sabe que temos que nos classificar para a Libertadores. Então temos que pegar as coisas boas desse jogo pra continuar evoluindo e conseguir nosso objetivo. É sempre bom, a gente sabe como é o calendário do Brasileirão, são jogos atrás de jogos. Então uma semana cheia pra trabalhar, corrigir erros e melhorar no que já fomos bem é muito importante - afirmou, à 'SPFCTV'.
Liziero também falou sobre a postura da equipe no empate diante do Galo e avaliou o placar sem gols como justo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- A gente sabia que seria um jogo difícil, é o líder do campeonato, eles só têm jogadores de qualidade. Foi um jogo truncado, as duas equipes tentavam atacar, mas também ambas marcaram bem. O empate acabou sendo justo - disse.
O São Paulo terá a semana cheia de treinamentos, todos no período da manhã. Essa segunda servirá para o treinamento dos atletas recuperação e transição.

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