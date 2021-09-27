Liziero destaca importância de 'semana cheia' no São Paulo

Após o empate sem gols contra o Atlético-MG, o São Paulo terá a semana cheia para treinar de olho no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo (3), às 16h, em Chapecó. O volante Liziero falou sobre a importância desse período de treinamentos. - A gente sabe que temos que nos classificar para a Libertadores. Então temos que pegar as coisas boas desse jogo pra continuar evoluindo e conseguir nosso objetivo. É sempre bom, a gente sabe como é o calendário do Brasileirão, são jogos atrás de jogos. Então uma semana cheia pra trabalhar, corrigir erros e melhorar no que já fomos bem é muito importante - afirmou, à 'SPFCTV'.