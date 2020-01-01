Linhares e Serra superam crise financeira e vão à Copa São Paulo

Em meio a graves problemas financeiros, que quase inviabilizaram a ida tanto do Serra quanto do Linhares, as duas equipes irão embarcar para São Paulo nesta quarta-feira (01), para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A viagem de ônibus tem duração de cerca de 15 horas, e as equipes devem chegar a seus destinos por volta do início da madrugada de quinta-feira (02).
Integrante do Grupo 5, o Serra ficará sediado em Jaú, enquanto que o Linhares, da Chave 10, tem sede em Bálsamo. Ambos os times estão com a estreia marcada para o dia 03 de janeiro e a confiança é de pelo menos fazer bons jogos e quem sabe, concluir algumas negociações de atletas, visando ficar com alguma porcentagem para venda futura.
Mas antes de botar o pé na estrada, os dois times tiveram que juntar esforços para captar recursos que viabilizassem a viagem. O Linhares cogitou não ir na viagem, mas de última hora acabou confirmando participação. Jean Carlos DLemos será o técnico, no lugar de Yupi Silva, que classificou a equipe.
Já o Serra chegou a fazer uma vaquinha virtual para que os torcedores pudessem ajudar o clube. Mas o presidente Ervínio Ferreira seguiu confiante e também confirmou a equipe Cobra-Coral na Copinha. A equipe será comandada pelo técnico Alan Muzi, com Aldeir Martins como coordenador técnico.
Confira a tabela dos capixabas na Copinha
- Grupo 5 - Jaú
- Serra x Vitória-BA - sexta-feira (03/01) - 20h
- XV de Jaú x Serra - segunda-feira (06/01) - 17h45
- Serra x Guarani - quinta-feira (09/01) - 17h45
- Grupo 10 - Bálsamo
- Linhares x Mirassol - sexta-feira (03/01) - 17h45
- Linhares x Joinville - segunda-feira (06/01) - 20h
- Nova Iguaçu x Linhares - quinta-feira (09/01) - 17h45