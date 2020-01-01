Linhares e Serra superam crise financeira e vão à Copa São Paulo

Serra e Linhares vão representar o Espírito Santo na Copa São Paulo Crédito: Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Em meio a graves problemas financeiros, que quase inviabilizaram a ida tanto do Serra quanto do Linhares, as duas equipes irão embarcar para São Paulo nesta quarta-feira (01), para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A viagem de ônibus tem duração de cerca de 15 horas, e as equipes devem chegar a seus destinos por volta do início da madrugada de quinta-feira (02).

Integrante do Grupo 5, o Serra ficará sediado em Jaú, enquanto que o Linhares, da Chave 10, tem sede em Bálsamo. Ambos os times estão com a estreia marcada para o dia 03 de janeiro e a confiança é de pelo menos fazer bons jogos e quem sabe, concluir algumas negociações de atletas, visando ficar com alguma porcentagem para venda futura.

Mas antes de botar o pé na estrada, os dois times tiveram que juntar esforços para captar recursos que viabilizassem a viagem. O Linhares cogitou não ir na viagem, mas de última hora acabou confirmando participação. Jean Carlos DLemos será o técnico, no lugar de Yupi Silva, que classificou a equipe.

Aqui estão os nomes dos 23 jogadores que irão honrar a camisa do Linhares na @Copinha 2020. Além dos atletas listados abaixo também irão o treinador Jean Carlos DLemos, o auxiliar técnico e preparador físico Ozório Galdino e o preparador de goleiros Felício Alves.#Copinha2020 pic.twitter.com/LOljr46vlW — Linhares Futebol Clube (@linharesfc_) 28 de dezembro de 2019

Já o Serra chegou a fazer uma vaquinha virtual para que os torcedores pudessem ajudar o clube. Mas o presidente Ervínio Ferreira seguiu confiante e também confirmou a equipe Cobra-Coral na Copinha. A equipe será comandada pelo técnico Alan Muzi, com Aldeir Martins como coordenador técnico.

Essa é a relação de atletas do Serra que vai para a Copa São Paulo de Futebol Jr. A delegação serrana deixa o Espírito Santo no início da manhã desta quarta-feira, dia 1° de janeiro, rumo a Jaú, sede do Grupo 5. #FutebolCapixaba2020 pic.twitter.com/LAIYOaHGPF — Richard Pinheiro (@RichardPinheir0) 31 de dezembro de 2019

Confira a tabela dos capixabas na Copinha