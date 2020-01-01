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Futebol

Linhares e Serra superam crise financeira e vão à Copa São Paulo

Ambos os times estão com a estreia marcada para o dia 03 de janeiro e a confiança é de pelo menos fazer bons jogos e quem sabe, vender alguns jogadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 06:00

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 06:00

Serra e Linhares vão representar o Espírito Santo na Copa São Paulo Crédito: Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
Em meio a graves problemas financeiros, que quase inviabilizaram a ida tanto do Serra quanto do Linhares, as duas equipes irão embarcar para São Paulo nesta quarta-feira (01), para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A viagem de ônibus tem duração de cerca de 15 horas, e as equipes devem chegar a seus destinos por volta do início da madrugada de quinta-feira (02). 
Integrante do Grupo 5, o Serra ficará sediado em Jaú, enquanto que o Linhares, da Chave 10, tem sede em Bálsamo. Ambos os times estão com a estreia marcada para o dia 03 de janeiro e a confiança é de pelo menos fazer bons jogos e quem sabe, concluir algumas negociações de atletas, visando ficar com alguma porcentagem para venda futura.

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Mas antes de botar o pé na estrada, os dois times tiveram que juntar esforços para captar recursos que viabilizassem a viagem. O Linhares cogitou não ir na viagem, mas de última hora acabou confirmando participação. Jean Carlos DLemos será o técnico, no lugar de Yupi Silva, que classificou a equipe. 
Já o Serra chegou a fazer uma vaquinha virtual para que os torcedores pudessem ajudar o clube. Mas o presidente Ervínio Ferreira seguiu confiante e também confirmou a equipe Cobra-Coral na Copinha. A equipe será comandada pelo técnico Alan Muzi, com Aldeir Martins como coordenador técnico.

Confira a tabela dos capixabas na Copinha

  • Grupo 5 - Jaú 
  • Serra x Vitória-BA - sexta-feira (03/01) - 20h 
  • XV de Jaú x Serra - segunda-feira (06/01) - 17h45 
  • Serra x Guarani - quinta-feira (09/01) - 17h45 
  • Grupo 10 - Bálsamo 
  • Linhares x Mirassol - sexta-feira (03/01) - 17h45 
  • Linhares x Joinville - segunda-feira (06/01) - 20h 
  • Nova Iguaçu x Linhares - quinta-feira (09/01) - 17h45

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