Lilian Thuram comenta cusparada de Marcus no adversário: 'Me perguntei se era mesmo meu filho'

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Lilian Thuram , lendário ex-futebolista francês, falou sobre a polêmica o filho Marcus se envolveu na partida do Borussia Mönchengladbach, no último sábado - um cuspe no adversário Stefan Posch, do Hoffenheim. Em entrevista ao canal 'RCI', o atleta ex-Barcelona e Juventus se disse em choque na hora do ocorrido e detalhou a conversa que teve com o herdeiro.

+ Mustafi negocia com o Barcelona e Eriksen próximo de deixar a Inter… Veja o Dia do Mercado- O que está sendo dito na mídia é totalmente compreensível. Estava vendo o jogo e fiquei chocado, até me perguntei se era mesmo o meu filho. Ele me disse: 'Pai, não quero que as pessoas pensem que sou capaz de cuspir em alguém de propósito, não faz sentido'.

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