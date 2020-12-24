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futebol

Lilian Thuram comenta cusparada de Marcus no adversário: 'Me perguntei se era mesmo meu filho'

ídolo da França, ex-jogador falou sobre o caso em que o filho se envolveu na partida do Borussia Mönchengladbach contra o Hoffenheim...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 14:31
Crédito: MARIUS BECKER / POOL / AFP
Lilian Thuram , lendário ex-futebolista francês, falou sobre a polêmica o filho Marcus se envolveu na partida do Borussia Mönchengladbach, no último sábado - um cuspe no adversário Stefan Posch, do Hoffenheim. Em entrevista ao canal 'RCI', o atleta ex-Barcelona e Juventus se disse em choque na hora do ocorrido e detalhou a conversa que teve com o herdeiro.
+ Mustafi negocia com o Barcelona e Eriksen próximo de deixar a Inter… Veja o Dia do Mercado- O que está sendo dito na mídia é totalmente compreensível. Estava vendo o jogo e fiquei chocado, até me perguntei se era mesmo o meu filho. Ele me disse: 'Pai, não quero que as pessoas pensem que sou capaz de cuspir em alguém de propósito, não faz sentido'.
+ Confira a tabela do Campeonato Alemão
A situação não passou impune para Marcus Thuram, convocado por Didier Deschamps para a seleção francesa em novembro. O atacante foi punido no Tribunal Desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) com seis jogos de suspensão e uma multa de 40 mil euros (cerca de R$ 250 mil). Além disso, ele sofreu uma penalidade equivalente a um mês de salário, estimado em cerca de 150 mil euros (cerca de R$ 950 mil) , pelo Borussia Mönchengladbach .

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