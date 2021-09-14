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futebol

Líder no Coritiba, Willian Farias sonha com acesso com o clube

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo e quer a Série A em 2022...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 22:11

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 22:11
Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, espera muita intensidade da equipe nas próximas partidas de 2021 visando o acesso com o clube. Segundo o jogador, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é permanecer no G4 até o fim da disputa da Série B do Brasileiro.- Estamos lutando muito para continuarmos firmes no G4. Tem sido uma briga boa, intensa, e não tem faltado comprometimento de todos no elenco. Estamos no caminho certo para continuarmos crescendo e na briga pelo acesso - disse.
De acordo com Farias, seu momento tem sido especial.
- Estou vivendo um momento muito bom e isso é consequência do trabalho que venho realizando ao longo dos últimos meses. Me sinto cada dia melhor e espero crescer ainda mais com o grupo - concluiu.
O Coxa volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, quando recebe o Vila Nova pela 24ª rodada do Brasileirão da Série B. A equipe é líder com 45 pontos.

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