Líder no Coritiba, Willian Farias sonha com acesso com o clube

O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, espera muita intensidade da equipe nas próximas partidas de 2021 visando o acesso com o clube. Segundo o jogador, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é permanecer no G4 até o fim da disputa da Série B do Brasileiro.- Estamos lutando muito para continuarmos firmes no G4. Tem sido uma briga boa, intensa, e não tem faltado comprometimento de todos no elenco. Estamos no caminho certo para continuarmos crescendo e na briga pelo acesso - disse.