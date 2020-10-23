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Sorteio

Libertadores: Flamengo pega o Racing e Palmeiras encara o Delfin. Veja os jogos

Em sorteio realizado nesta manhã, todos os confrontos das oitavas foram definidos, assim como o caminho dos times até a final, que será realizada no Maracanã, no final de janeiro

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 13:02
Conmebol/Divulgação
Conmebol/Divulgação Crédito: Chaveamento da Libertadores já está definido
Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (23), as oitavas de final da Libertadores foram definidas. Sem nenhum clássico brasileiro, os jogos considerados mais difíceis ficaram para Internacional, que pegará o Boca Juniors, e Athletico-PR, que enfrentará o River Plate, ambos da Argentina, sendo que os brasileiros decidirão fora de casa. 
Por outro lado, o Palmeiras, o melhor classificado geral da fase de grupos, pegará o Delfín-EQU, enquanto o Santos, o segundo melhor, enfrentará a LDU-EQU. O Grêmio fará seus duelos das oitavas contra o Guaraní-PAR, e o atual campeão Flamengo enfrenta o Racing-ARG. 
Além disso, todo o chaveamento até a decisão foi realizado, mas sem datas e horários especificados por clube, que serão decididos posteriormente. Sabe-se que as oitavas acontecerão em 24 e 26 de novembro (ida) e 1 e 3 de dezembro (volta). Já as quartas serão em 8 e 10 de dezembro (ida) e 15 e 17 de dezembro (volta); as semis 5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta); e, por fim, a final será realizada em jogo único, no Maracanã, entre 20 e 30 de janeiro de 2021.
Para as quartas de final, o vencedor das Oitavas 1 enfrenta o vencedor das Oitavas 2, o da 3 pega o 4, o 5 pega o 6 e o 7 pega o 8. 
A fase de grupos da competição chegou ao fim na última quinta-feira à noite com dois brasileiros em campo: Grêmio, que já estava classificado e empatou com o América de Cali por 1 a 1, e o Internacional, que perdeu do Universidad Católica por 2 a 1, mas ficou com a segunda vaga do grupo E.
Os 16 times classificados (seis brasileiros) foram divididos em dois potes: no pote 1 ficaram os primeiros colocados de cada grupo e, no 2, os segundos. Os confrontos serão disputados em formado de ida e volta, com a decisão (segunda partida) na casa dos líderes das chaves  lembrando que, na Libertadores, vale a regra do gol fora. O Palmeiras foi o líder geral da fase de grupos, com 16 pontos conquistados (cinco vitórias e um empate). 
Alviverde, Flamengo, Grêmio e Santos classificaram-se em primeiro, enquanto Athletico-PR e Internacional ficaram com a segunda vaga de seus respectivos grupos. Já o São Paulo foi o único brasileiro eliminado nesta fase da competição e jogará a Copa Sul-Americana (o clube acabou em terceiro no grupo D). As outras equipes classificadas são: Independiente del Valle-EQU, Guaraní-PAR, Jorge Wilstermann-BOL, River Plate-ARG, LDU-EQU, Nacional-URU, Racing-ARG, Delfín-EQU, Boca Juniors-ARG e Libertad-PAR.

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