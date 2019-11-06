Libertadores: Conmebol muda final Flamengo x River do Chile para o Peru

Estádio Monumental, palco da decisão da Libertadores de 2019 Crédito: Daniel Apuy | Getty Images

ESTADÃO  A Conmebol anunciou nesta terça-feira (5) que a final em jogo único da Libertadores entre River Plate e Flamengo não será mais em Santiago. Por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas, a partida foi transferida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. A data está mantida: dia 23 de novembro.

A decisão de tirar o jogo de Santiago foi tomada após reunião na sede da Conmebol, no Paraguai, com representantes dos dois clubes e das federações nacionais de Brasil, Argentina e Chile. A entidade alegou que optou por mudar o local da final "considerando a segurança dos jogadores, público e das delegações".

A crise social enfrentada pelo Chile deixou 20 mortos e cancelou diversos eventos esportivos no país. Neste terça-feira, as federações chilena e da Bolívia anunciaram o cancelamento do amistoso entre as duas seleções marcado para o próximo dia 15, na cidade de Concepción.

"A primeira coisa a se fazer diante desta situação (protestos) é a segurança dos principais atores dos eventos esportivos: os torcedores e os jogadores", disse Sebastián Moreno, presidente da Associação Chilena de Futebol (ANFP, na sigla em espanhol).

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Antes, já havia sido cancelado o QS 1500 Maui and Sons Pichilemu Women's Pro by Royal Guard, etapa da divisão de acesso do Circuito Mundial de Surfe, que seria disputada de 31 de outubro a 2 de novembro. O evento foi adiado para 13 a 15 de dezembro, em Punta de Lobos, em Pichilemu, no sul do Chile.

Além do surfe, o futsal teve um evento cancelado. A Conmebol optou por suspender a Copa América de Futsal, que seria disputada na cidade de Los Ángeles, a 513 km de Santiago, de 23 a 30 de outubro.

Pela terceira semana seguida, a ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional) do Chile cancelou as partidas de futebol organizadas pela entidade no país. Tudo por causa dos problemas políticos que a presidência vem enfrentando, principalmente em Santiago, com manifestações nas ruas. O governo chileno também suspendeu o Foro de Cooperação Ásia Pacífico (APEC) e conferência do clima, a COP-25, dois eventos que reuniriam lideranças internacionais no país e que estavam previstos para serem realizados entre novembro e dezembro.

VEJA O COMUNICADO DA CONMEBOL

Novas circunstâncias de força maior e ordem pública, analisadas e avaliadas com prudência, considerando a segurança dos jogadores, público e das delegações, motivaram a decisão de levar a final da Copa CONMEBOL Libertadores 2019 a Lima, Peru, e manter a data inicial de 23 de novembro.

A escolha do novo palco se apoia no oferecimento do governo do Peru, nas garantias de segurança. A decisão foi um consenso com os presidentes de Flamengo e River Plate, das confederações da Argentina, Brasil e Chile, e dessa forma se manteve a política de realizar as finais únicas em diferentes países.