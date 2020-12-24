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Lesionado, Benítez não entrará mais em campo com a camisa do Vasco; Clube confirma saída do argentino

Meio-campista não treinou com bola e realizou um tratamento para se recuperar de um edema na panturrilha. Ele não estará à disposição de Sá Pinto para enfrentar o Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 12:25

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 12:25

Crédito: Felippe Rocha/Lance!
Em meio à iminente saída, o argentino Martín Benítez participou de uma foto em clima natalino com o elenco. Contudo, o meio-campista não treinou com bola e realizou tratamento para se recuperar de um edema na panturrilha. Com isso, o atleta não entrará mais em campo com a camisa do Vasco, já que o duelo com o Athletico-PR, no domingo, será o último de 2020, período em que termina seu contrato de empréstimo com o clube.
+ Confira a retrospectiva 2020 do Vasco
Após o treinamento, o Gigante da Colina divulgou um comunicado em que confirma a saída do argentino, assim como do lateral-esquerdo Ramon e do volante Fellipe Bastos. Além disso, o Cruz-Maltino agradeceu o empenho e comprometimento dos atletas e desejou sorte na sequência da carreira de ambos. Confira a nota oficial do Vasco da Gama
"O Vasco da Gama informa que o zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Ramon e o meio-campo Fellipe Bastos não terão seus contratos renovados após o encerramento do vínculo. O meio-campo Martín Benitez também não permanecerá por não ter seu vínculo de empréstimo renovado. O argentino não disputará a partida contra o Athletico Paranaense por não ter se recuperado do trauma na panturrilha.
O Clube agradece ao empenho e comprometimento dos atletas, que demonstraram uma forte identificação com a camisa cruzmaltina. O Vasco deseja sorte e sucesso para todos na sequência de suas respectivas carreiras."
Com a ausência de Benítez, o técnico Ricardo Sá Pinto deverá utilizar novamente o meia Carlinhos, autor do gol da vitória sobre o Santos, no último domingo. A tendência é que ele assuma de vez a função de armador titular do time no lugar do camisa 10, que deve retornar à Argentina já na próxima semana.
+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro

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