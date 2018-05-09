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Lesão no joelho deixa Daniel Alves em situação delicada para a Copa

Exame aponta estiramento no joelho direito do lateral direito. Prazo de recuperação é estimado em três semanas

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:47
A ida de Daniel Alves para a Copa do Mundo da Rússia ficou ameaçada no noite da última terça-feira (8). O lateral direito do PSG e da Seleção Brasileira saiu de campo machucado na partida contra o Les Hebires e se suspeitava de uma ruptura no ligamento do joelho direito. De acordo com a assessoria do jogador de 35 anos, o lateral teve apenas uma lesão no ligamento e não preocupa para o Mundial. A princípio não há necessidade de cirurgia.
O jogador lesionou o ligamento na final da Copa da França, em que o PSG venceu por 2 a 0, com gols de Cavani e Lo Celso. O prazo de recuperação do lateral está estimado em três semanas e jogador deve estar presente na lista final para o Mundial da Rússia, que será divulgada na próxima segunda-feira (14).
Fontes ligadas ao PSG, porém, informam que essas três semanas serão para fisioterapia, tratamento e desinchaço. E só a partir da nova avaliação é que será possível descartar totalmente a necessidade de cirurgia.
Caso o técnico Tite convoque Daniel Alves, é provável que o camisa 2 passe boa parte da etapa de preparação em recuperação. Com isso, não disputaria os amistosos dos dias 3 e 10 de junho, contra Croácia e Áustria, respectivamente. Além disso, sua presença na estreia da Seleção no dia 17 de junho, diante da Suíça, seria incerta.
Confira a nota da assessoria do atleta:
 "Após o traumatismo do joelho direito de Daniel Alves, que ocorreu ontem durante a final da Copa da França, os exames realizados hoje mostraram uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo. Sua condição requer um mínimo de 3 semanas de cuidados antes de nova avaliação."

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