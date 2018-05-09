Lesão no joelho deixa Daniel Alves em situação delicada para a Copa

A ida de Daniel Alves para a Copa do Mundo da Rússia ficou ameaçada no noite da última terça-feira (8). O lateral direito do PSG e da Seleção Brasileira saiu de campo machucado na partida contra o Les Hebires e se suspeitava de uma ruptura no ligamento do joelho direito. De acordo com a assessoria do jogador de 35 anos, o lateral teve apenas uma lesão no ligamento e não preocupa para o Mundial. A princípio não há necessidade de cirurgia.

O jogador lesionou o ligamento na final da Copa da França, em que o PSG venceu por 2 a 0, com gols de Cavani e Lo Celso. O prazo de recuperação do lateral está estimado em três semanas e jogador deve estar presente na lista final para o Mundial da Rússia, que será divulgada na próxima segunda-feira (14).

Fontes ligadas ao PSG, porém, informam que essas três semanas serão para fisioterapia, tratamento e desinchaço. E só a partir da nova avaliação é que será possível descartar totalmente a necessidade de cirurgia.

Caso o técnico Tite convoque Daniel Alves, é provável que o camisa 2 passe boa parte da etapa de preparação em recuperação. Com isso, não disputaria os amistosos dos dias 3 e 10 de junho, contra Croácia e Áustria, respectivamente. Além disso, sua presença na estreia da Seleção no dia 17 de junho, diante da Suíça, seria incerta.

Confira a nota da assessoria do atleta: