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futebol

Léo torce pela volta do futebol e sonha com segundo semestre intenso

Lateral do Vitória demonstra ansiedade para a volta das atividades no futebol brasileiro...

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 19:09
Crédito: Divulgação/EC Vitória
A diretoria do Vitória segue na tentativa de liberar os treinos no clube após um pedido à prefeitura de Salvador para isso. Vivendo essa expectativa, o lateral-direito do Leão, Léo, falou sobre a ansiedade para isso.E MAIS:Marcado para julho, retorno da J-League é comemorado por RhaynerCharles quer vitórias em fim de temporada com o Marítimo'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen Klopp'A gente está nessa expectativa de retornar às atividades até a semana que vem. Estamos torcendo para que isso seja possível nos próximos dias. Claro que com todo o protocolo de segurança para que todos os envolvidos fiquem tranquilos', afirmou.
Ainda de acordo com Léo, a equipe vai precisar ter intensidade na volta por conta da quantidade de jogos.
'Vamos ter a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e estadual logo na sequência no retorno, antes do início do Brasileiro. Temos que estar preparados para essa volta, que será intensa', finalizou. E MAIS:

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