Léo torce pela volta do futebol e sonha com segundo semestre intenso

A diretoria do Vitória segue na tentativa de liberar os treinos no clube após um pedido à prefeitura de Salvador para isso. Vivendo essa expectativa, o lateral-direito do Leão, Léo, falou sobre a ansiedade para isso.E MAIS:Marcado para julho, retorno da J-League é comemorado por RhaynerCharles quer vitórias em fim de temporada com o Marítimo'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen Klopp'A gente está nessa expectativa de retornar às atividades até a semana que vem. Estamos torcendo para que isso seja possível nos próximos dias. Claro que com todo o protocolo de segurança para que todos os envolvidos fiquem tranquilos', afirmou.