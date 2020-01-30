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Léo Pereira chega no Flamengo e 'exalta a maior torcida do mundo'

Zagueiro contratado para a vaga de Pablo Marí disse viver o melhor momento da carreira e se diz realizado em chegar ao clube

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 10:57
Léo Pereira já treinou com o Flamengo nesta quinta-feira (30) Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O último reforço anunciado pelo Flamengo está no Rio. Na noite desta quarta-feira, minutos antes de a bola rolar no Maracanã para o Fla-Flu, Léo Pereira desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, com a presença de torcedores rubro-negros no saguão. Em suas primeiras (e curtas) palavras como rubro-negro, ele elogiou Jorge Jesus, afirmando que o técnico tem um trabalho conhecido mundialmente, e se pôs à disposição para já entrar em campo.
- O trabalho dele vem sendo reconhecido mundialmente. É, realmente, algo muito bem feito. Espero poder ajudar da melhor maneira possível dentro de campo. Eu já vinha treinando há quase um mês no Atlético. Espero contribuir quando o professor quiser. Ainda não tive contato com ele, terei somente amanhã - disse.

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O defensor também se rendeu à Nação, citando como era enfrentá-la. E avisou: É o melhor momento da minha carreira.
"É a maior torcida do Brasil. É indiscutível o calor e a emoção que eles passam dentro de um jogo. Já vivenciei isso do outro lado. Espero dar muita alegria para eles. É o melhor momento da minha carreira. Pretendo fazer a torcida do Flamengo feliz, com muito mais títulos. Vou entregar meu máximo para honrar o manto", afirmou.
Léo Pereira terá no próximo dia 16 de fevereiro sua primeira oportunidade de comemorar seu primeiro título com o Flamengo: a Supercopa. E, coincidentemente, o duelo será justamente contra o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil de 2019.
"Espero poder atuar nesse jogo e dar meu melhor. Quero contribuir dentro de campo, sempre dando meu melhor, e conquistar o título pelo Flamengo", resumiu.
O jogador deixou o Athletico e assinou contrato até dezembro de 2024 com o clube da Gávea, que pagará 6 milhões de euros por sua chegada, cerca de R$ 27 milhões.
A negociação estava ligada diretamente com a saída de Pablo Marí. O espanhol havia viajado para Londres na última sexta-feira para realizar exames e fechar com o Arsenal. Na manhã desta quarta, o Flamengo confirmou a despedida de Marí, campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2019.
Um dos destaques do time campeão da Copa do Brasil de 2019, Léo Pereira soma 124 jogos e oito gols pelo Furacão. O jogador irá disputar uma vaga na equipe titular com Thuler e Gustavo Henrique, reforço recém-contratado junto ao Santos. Rodrigo Caio é o outro zagueiro titular na equipe de Jorge Jesus.

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