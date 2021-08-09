Léo Matos vê o Vasco em recuperação: 'A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada'

O Vasco, agora, busca engrenar. Superou o Vitória, vai buscar três pontos contra o Vila Nova e espantou as três partidas sem vencer. Mas a arrancada projetada após a chegada de Lisca sofreu um baque contra o Botafogo, há dois domingos. Para Léo Matos, uma derrota surpreendente.- Foi uma vitória importantíssima (no último sábado). Estamos pleiteando essa vitória há algum tempo. A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada - admitiu o lateral-direito à Vasco TV.