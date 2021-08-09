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Léo Matos vê o Vasco em recuperação: 'A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada'

Cruz-Maltino voltou a vencer após três derrotas seguidas - duas pela Copa do Brasil - e está próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 15:11
Crédito: Léo Matos é titular desde o início da temporada do Vasco (Reprodução de vídeo / Vasco
O Vasco, agora, busca engrenar. Superou o Vitória, vai buscar três pontos contra o Vila Nova e espantou as três partidas sem vencer. Mas a arrancada projetada após a chegada de Lisca sofreu um baque contra o Botafogo, há dois domingos. Para Léo Matos, uma derrota surpreendente.- Foi uma vitória importantíssima (no último sábado). Estamos pleiteando essa vitória há algum tempo. A derrota para o Botafogo foi totalmente inesperada - admitiu o lateral-direito à Vasco TV.
Dos três pontos perdidos no clássico carioca até a recuperação na Bahia foram três derrotas seguidas: além da derrota para o Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro, houve as duas para o São Paulo pela Copa do Brasil.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Lisca acumula, então, duas vitórias e três derrotas no comando do Vasco até aqui.

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