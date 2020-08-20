futebol

Lei do ex entra em ação, Raphael Veiga marca e Palmeiras vence

Meia sai do banco de reservas na etapa final e garante a primeira vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro. Time de Luxemburgo finda jejum contra clubes da Série A no ano...
LanceNet

19 ago 2020 às 21:35

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 21:35

Crédito: Palmeiras venceu o Athletico nos acréscimos (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras, enfim, venceu um clube da Série A na temporada de 2020. Com gol no fim de Raphael Veiga o Verdão bateu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada.
O Alviverde venceu a primeira partida no Brasileirão e findou o jejum contra clubes da Série A no ano - foram oito jogos.
A finalização de Veiga foi uma das raras oportunidades em uma partida fraca tecnicamente. Santos e Weverton foram os que mais apareceram, dando chutões e fazendo ligações diretas.
O Furacão foi melhor na primeira etapa, mas com pouca criatividade não conseguiu levar perigo. Já o Verdão, veio com uma formação diferente com Bruno Henrique e Lucas Lima no meio ao lado dos garotos Gabriel Menino e Patrick de Paula.
A mudança, porém, não surtiu o efeito esperado e o Palmeiras seguiu com dificuldades na frente.
A melhor chance dos donos da casa veio em uma saída de bola errada de Weverton. Pedrinho finalizou na trave em chute dentro da área. O Palmeiras chegou uma vez e fez com Raphael Veiga, aos 46 minutos do segundo tempo. Gustavo Gómez cabeceou para trás, Zé Rafael chutou em Thiago Heleno e Veiga bateu firme par garantir a vitória.FICHA TÉCNICAATHLETICO PARANAENSE 0 x 1 PALMEIRASLocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Dia/Horário: 19 de agosto de 2020, às 19h30 (horário de Brasília)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima, ambos do RNVAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (PR)Cartões amarelos: Khellven, Wellington, Vitinho e Fernando Canesin (Athletico)Gols - Raphael Veiga, 46'2T (0-1)
ATHLETICO PARANAENSE: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner; Wellington, Richard (Marquinhos Gabriel, 18'2T), Léo Cittadini (Fernando Canesin, 33'2T); Vitinho (Pedrinho, 18'2T), Carlos Eduardo (Vinicius Mingotti, 33'2T) e Nikão (Geuvânio, 31'1T). Técnico: Vinicius Silvestre
PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Gabriel Menino (Zé Rafael, 28'2T), Bruno Henrique (Gustavo Scarpa, 37'2T), Patrick de Paula, Lucas Lima (Raphael Veiga, 37'2T); Rony (Ramires, 37'2T) e Luiz Adriano (Willian, 22'2T). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

