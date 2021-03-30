Lautaro Martínez volta a ser cogitado no Barcelona

O Barcelona voltou a cogitar a contratação de Lautaro Martínez, segundo a "RAC1". O argentino é tratado como um Plano B caso o clube catalão não consiga adquirir Haaland. No entanto, os culés devem esbarrar na questão financeira.O atleta da Inter de Milão foi vinculado à equipe blaugrana na última temporada com o intuito de ser o substituto de Luis Suárez. No entanto, a pandemia da Covid-19 frustrou os planos dos dirigentes e torcedores espanhóis e o jogador permaneceu na Itália.
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Lautaro possui contrato até 2023 e o preço do argentino deve ser novamente um problema, visto que o Barça segue sem o mesmo músculo econômico que tinha antes da pandemia se iniciar. Nesta temporada, o atacante já anotou 16 gols e deu nove assistências e segue sendo um dos principais nomes da posição.