Lateral esquerda promete ser posição mais disputada no Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr/Corinthians

O Corinthians promete ter uma disputa sadia na lateral-esquerda do clube. Isso, porque, com o boa recuperação física de Sidcley e as boias atuações de Lucas Piton e Carlos Augusto, a dúvida na cabeça de Tiago Nunes para essa posição é certa.

Contratado no início da temporada por empréstimo junto ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia, Sidcley não chegou ao clube paulista com as melhores condições físicas, algo atestado até mesmo pelo técnico Tiago Nunes, durante a Florida Cup. Porém, com a volta dos treinamentos, a comissão técnica elogiou bastante a forma física do atleta.

- Foi um jogador que fez um bom trabalho nesta quarentena, a gente sempre manteve contato, quem conversou comigo sabia que a gente tinha grupos divididos, ele estava no meu grupo, fez de tudo, contratou personal, a gente manteve contato, respeitou as orientações, e agora vem com outro tipo de performance. Não é o ideal, temos que deixar claro, foi feito treino para manter treinabilidade. Ele aproveitou isso, não só ele, todos fizeram - disse Michel Huff, preparador físico do Timão.

Porém, quem larga na frente nessa disputa é Lucas Piton. O jovem disputou oito partidas pelo Paulistão, contra apenas duas de Sidcley. O jogador de 19 anos foi o lateral-esquerdo que mais atuou nesta temporada no Timão. Seu desempenho ganhou elogios do técnico Tiago Nunes.

- O Lucas merece ser titular, assim como Sidcley merece por tudo o que já fez na carreira. Comentei com amigos da imprensa no CT que o Lucas está sendo preparado para ser titular do Corinthians. É um processo de entrada e saída do time até que ele possa ser firmado. Há um mês, ele iria disputar um jogo da Copa São Paulo e mandamos ele vir porque acreditamos que tem esse potencial para ser titular do Corinthians - afirmou no começo da temporada.