Lampard explica mudanças no time titular do Chelsea contra o Watford

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, elogiou a postura e a mentalidade de sua equipe após se recuperar da derrota contra o West Ham e vencer o Watford por 3 a 0 pelo Campeonato Inglês. O comandante também comentou sobre as mudanças que fez na equipe, pois Marcos Alonso, Tammy Abraham e Rudiger foram sacados para entradas de Reece James, Giroud e Zouma.
- Começamos de forma brilhante e fiquei feliz com o que conseguimos nos dois extremos do campo. As mudanças neste momento são para refrescar e também por razões táticas. Funcionou dos dois jeitos. A performance do time foi muito forte.
Com a vitória, o Chelsea conseguiu segurar sua posição dentro do G-4 após vitória do Manchester United pressionando os Blues. No entanto, a situação não mudou muito, pois o Leicester também venceu e a disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões segue cada vez mais acirrada.