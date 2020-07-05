Lampard explica mudanças no time titular do Chelsea contra o Watford

Crédito: Chelsea conseguiu grande vitória sobre o Watford por 3 a 0 (GLYN KIRK / POOL / AFP

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, elogiou a postura e a mentalidade de sua equipe após se recuperar da derrota contra o West Ham e vencer o Watford por 3 a 0 pelo Campeonato Inglês. O comandante também comentou sobre as mudanças que fez na equipe, pois Marcos Alonso, Tammy Abraham e Rudiger foram sacados para entradas de Reece James, Giroud e Zouma.

- Começamos de forma brilhante e fiquei feliz com o que conseguimos nos dois extremos do campo. As mudanças neste momento são para refrescar e também por razões táticas. Funcionou dos dois jeitos. A performance do time foi muito forte.