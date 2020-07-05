AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lampard explica mudanças no time titular do Chelsea contra o Watford

Técnico disse que time fez uma performance muito boa e que deve saber lidar com a pressão neste momento do campeonato. Blues seguem no G-4 perseguidos pelo United...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 12:39
Crédito: Chelsea conseguiu grande vitória sobre o Watford por 3 a 0 (GLYN KIRK / POOL / AFP
O técnico do Chelsea, Frank Lampard, elogiou a postura e a mentalidade de sua equipe após se recuperar da derrota contra o West Ham e vencer o Watford por 3 a 0 pelo Campeonato Inglês. O comandante também comentou sobre as mudanças que fez na equipe, pois Marcos Alonso, Tammy Abraham e Rudiger foram sacados para entradas de Reece James, Giroud e Zouma.
- Começamos de forma brilhante e fiquei feliz com o que conseguimos nos dois extremos do campo. As mudanças neste momento são para refrescar e também por razões táticas. Funcionou dos dois jeitos. A performance do time foi muito forte.
Com a vitória, o Chelsea conseguiu segurar sua posição dentro do G-4 após vitória do Manchester United pressionando os Blues. No entanto, a situação não mudou muito, pois o Leicester também venceu e a disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões segue cada vez mais acirrada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Um filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia na Serra
Filhote de baleia-jubarte de 9 metros é encontrado morto em praia da Serra
Imagem de destaque
Quando a seleção brasileira era formada por filhos de imigrantes e operários
Quina de São João.
Nove apostas acertam Quina de São João e levam R$ 26,6 milhões cada uma; veja dezenas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados