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futebol

Klopp não entra em polêmica sobre titularidade entre Jota e Firmino

Comandante elogiou atuação do português, que marcou três gols sobre a Atalanta, mas ressaltou a importância do brasileiro e diz que conta com mais do que 11 atletas...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 10:25

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:25

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Apesar da grande participação do atacante Diogo Jota pelo Liverpool na vitória por 5 a 0 sobre a Atalanta, o técnico Jurgen Klopp ressaltou a importância de Roberto Firmino no elenco. O alemão não quis entrar na discussão sobre titularidade e afirmou contar com mais do que 11 jogadores para a temporada.
- Por conta do estilo de jogo da Atalanta e como eles defendem, as habilidades de Diogo ajudam. Mas o mundo é um lugar ruim que, no momento em que alguém está brilhando, falamos imediatamente sobre outro jogador - que parece que jogou 500 partidas com a gente e não estaríamos na Liga dos Campeões sem Roberto Firmino - e eu tenho que explicar o motivo dele não estar na equipe. Ele estará no time. É importante termos mais do que 11 atletas, Diogo fez um super jogo e isso não não diz nada sobre Firmino.
O português vem tendo um desempenho espetacular desde que chegou ao Liverpool do Wolverhampton no final da última janela de transferências. Em 10 jogos com os Reds, o jogador de 23 anos já anotou sete gols, enquanto o brasileiro tem um tento e duas assistências em 11 partidas na temporada.

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