Klopp não entra em polêmica sobre titularidade entre Jota e Firmino

Apesar da grande participação do atacante Diogo Jota pelo Liverpool na vitória por 5 a 0 sobre a Atalanta, o técnico Jurgen Klopp ressaltou a importância de Roberto Firmino no elenco. O alemão não quis entrar na discussão sobre titularidade e afirmou contar com mais do que 11 jogadores para a temporada.

- Por conta do estilo de jogo da Atalanta e como eles defendem, as habilidades de Diogo ajudam. Mas o mundo é um lugar ruim que, no momento em que alguém está brilhando, falamos imediatamente sobre outro jogador - que parece que jogou 500 partidas com a gente e não estaríamos na Liga dos Campeões sem Roberto Firmino - e eu tenho que explicar o motivo dele não estar na equipe. Ele estará no time. É importante termos mais do que 11 atletas, Diogo fez um super jogo e isso não não diz nada sobre Firmino.