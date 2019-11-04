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Copa do Mundo

Kleber Andrade é a casa da Argentina no Mundial Sub-17, mas torcida não perdoa

Argentinos já atuaram três vezes no Kleber Andrade e vão atuar no estádio pelo menos mais uma vez. Entretanto, os capixabas sempre torcem para os rivais e ainda cantam música provocativa:'Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé, Maradona cheirador...'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 17:12

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 17:12

Argentina estreia hoje na Copa do Mundo Sub-17 Crédito: AFA/Divulgação
O estádio Kleber Andrade definitivamente se tornou a casa da seleção argentina nesta Copa do Mundo Sub-17. Na primeira fase da competição, os Hermanos realizaram seus três jogos no estádio de Cariacica, e agora vão retornar ao mesmo palco na próxima quinta-feira (07), quando enfrentarão o Paraguai, às 20h, pelas oitavas de final. Caso os argentinos avancem, vão jogar as quartas de final também no Klebão.  
Apesar de parecer que seleção e estádio foram feitos um para o outro, o clima para os argentinos não é dos melhores quando a bola rola. Os capixabas torceram para os adversários em todas as oportunidades e ainda entoaram cânticos para provocar Los Pibes, como o famoso "Mil Gols", que diz: "Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé, Maradona cheirador...".  

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Ídolo do River Plate, Aimar rasga elogios ao técnico do Flamengo Jorge Jesus

Ídolo do futebol argentino e técnico da seleção sub-17, Pablo Aimar está ciente que sua seleção parece jogar sempre fora de casa, mas minimiza os efeitos da pressão que vem das arquibancadas e acredita que o desafio ajuda no amadurecimento de seus jogadores.   
"Eles vão assimilando e vão vendo que quando jogam na seleção argentina são visitantes em mais de um lugar, não só no Brasil, mas é assim em toda a América do Sul. As condições são essas. É mais ou menos parecido com as partidas da Libertadores, obviamente sem o mesmo público. Mas os jogadores vão aprendendo. Pouco a pouco vão convivendo com o fato de serem visitantes em muitos lugares." 
Aimar releva pressão sobre os jogadores e trata situação com normalidade Crédito: AFA/Divulgação

Agradecimento a David Luiz 

À vontade após a classificação de sua equipe para as oitavas de final do Mundial Sub-17 ser seu presente de aniversário de 40 anos, completados no domingo (03), Aimar também falou de assuntos mais leves.  O treinador se mostrou feliz com o elogio que recebeu recentemente do zagueiro brasileiro David Luiz. O defensor do Arsenal, da Inglaterra, declarou que Aimar é o melhor jogador com quem jogou e destacou o aprendizado no início de sua carreira.
"Fui companheiro de David Luiz quando ele era muito jovem, e recebi essa declaração com muita alegria. Eu gosto muito dele e comemoro o seu sucesso", agradeceu Aimar.

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