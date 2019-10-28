Aimar admira o trabalho do técnico rubro-negro Jorge Jesus Crédito: AFA/Divulgação

Apesar do empate com a Espanha no estádio Kleber Andrade (Cariacica), a seleção argentina segue como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo Sub-17. Se hoje possui muitos talentos dentro de campo, fora do gramado não é diferente. O ex-jogador Pablo Aimar, um dos principais jogadores argentinos entre 1996 e 2013 é o técnico que comanda a garotada com a moral de quem entende muito de futebol. E como todo sul-americano que é amante do futebol, o treinador também está de olho na grande decisão da Libertadores.

Your browser does not support the audio element. Ídolo do River Plate, Aimar rasga elogios ao técnico do Flamengo Jorge Jesus

Aimar foi projetado para o futebol mundial pelo River Plate, clube que enfrenta o Flamengo na grande final da competição continental, em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro (sábado). Além do amor que carrega pelo time argentino, Aimar também conhece um dos principais destaques do Flamengo, o técnico Jorge Jesus, que foi seu treinador no Benfica entre 2009 e 2013.

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Agora técnico, Pablo Aimar não fugiu do questionamento sobre o técnico do Flamengo. "Mas isso aqui é o Muncial Sub-17", brincou Aimar antes de rasgar elogios ao Mister: "Admiro muito o Jorge Jesus. Aprendi muito com ele e gosto muito da maneira como ele trabalha, como treina e como prepara suas equipes. Gosto muito ver suas equipes", declarou.

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