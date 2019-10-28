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Ídolo do River Plate, Aimar rasga elogios ao técnico do Flamengo Jorge Jesus

Ex-jogador comanda a seleção sub-17 da Argentina. Após empate contra a Espanha no estádio Kleber Andrade, ele também comentou sobre o português, que foi seu técnico no Benfica

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 20:38
Aimar admira o trabalho do técnico rubro-negro Jorge Jesus Crédito: AFA/Divulgação
Apesar do empate com a Espanha no estádio Kleber Andrade (Cariacica), a seleção argentina segue como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo Sub-17. Se hoje possui muitos talentos dentro de campo, fora do gramado não é diferente. O ex-jogador Pablo Aimar, um dos principais jogadores argentinos entre 1996 e 2013 é o técnico que comanda a garotada com a moral de quem entende muito de futebol. E como todo sul-americano que é amante do futebol, o treinador também está de olho na grande decisão da Libertadores.
Ídolo do River Plate, Aimar rasga elogios ao técnico do Flamengo Jorge Jesus
Aimar foi projetado para o futebol mundial pelo River Plate, clube que enfrenta o Flamengo na grande final da competição continental, em Santiago, no Chile, no  dia 23 de novembro (sábado). Além do amor que carrega pelo time argentino, Aimar também conhece um dos principais destaques do Flamengo, o técnico Jorge Jesus, que foi seu treinador no Benfica entre 2009 e 2013. 

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Agora técnico, Pablo Aimar não fugiu do questionamento sobre o técnico do Flamengo. "Mas isso aqui é o Muncial Sub-17", brincou Aimar antes de  rasgar elogios ao Mister: "Admiro muito o Jorge Jesus. Aprendi muito com ele e gosto muito da maneira como ele trabalha, como treina e como prepara suas equipes. Gosto muito ver suas equipes", declarou.

Copa do Mundo Sub-17 

A Argentina volta a campo pela segunda rodada do Mundial Sub-17 já na próxima quinta-feira (31) para enfrentar a seleção de Camarões às 20h, no estádio Kleber Andrade.

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