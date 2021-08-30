Klaus volta a treinar e pode voltar contra o Grêmio

Na última sexta-feira, o zagueiro Klaus voltou a treinar vivendo ali momento de transição da recuperação da lesão no ombro. O defensor sofreu uma contusão no membro esquerdo em treino do Ceará, no dia 22 de julho. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o adiamento dos jogos na próxima semana por causa das partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, o camisa 44 terá tem suficiente de reunir condições de jogo para ficar à disposição para a partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que será realizada no dia 12 de setembro, em Porto Alegre.
Vale ressaltar que Klaus volta ao time do Ceará num momento bastante turbulento da equipe. O clube não vence pelo Campeonato Brasileiro faz 4 jogos e ainda, neste domingo, teve o treinador Guto Ferreira demitido. O Vozão ocupa a 8ª colocação na competição nacional e soma 24 pontos.