Kaká manda recado para meninos da Seleção Brasileira Sub-17

Campeão do Mundo em 2002 com a Seleção Brasileira, Kaká visitou, recentemente, a sede da FIFA. O jogador que ganhou o prêmio de Melhor do Mundo em 2007, falou sobre a importância da Copa do Mundo Sub-17 para os atletas mais jovens e do orgulho que é vestir a camisa amarelinha em uma competição internacional. Mais ainda dentro do Brasil! Os capixabas poderão acompanhar o Mundial de perto. O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber 16 partidas do torneio.
“Para nós brasileiros, é sempre muito importante ter um evento como uma Copa do Mundo, Olímpiadas e, agora o Mundial Sub-17. É muito importante para gente ter essa noção de evento, saber que o país é importante e tem condições para isso (sediar grandes eventos)”, relatou o ex-jogador.
Kaká também destacou que esse tipo de competição faz o jogador entender o valor da Seleção Brasileira e ainda auxilia na formação do caráter. “Acho importante essas competições, porque já vai criando no atleta a importância de jogar pela Seleção Brasileira, mas também a importância de competir. De saber como é competir contra outras nações, de você sentir essa pressão, como isso vai formando e ajudando no caráter desses atletas”.
Com a experiência de quem brilhou muitas vezes com a camisa da Seleção, Kaká também mandou um recado para os jogadores. “O que eu diria para os atletas brasileiros que tem a oportunidade de disputar uma competição como essa e de vestir a camisa da Seleção, é que, realmente, façam com muito amor. Porque são oportunidades únicas. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Na vida em geral, é assim, mas acho que na vida do atleta é mais intenso. Então, aproveitem a Copa do Mundo Sub-17 da melhor maneira possível e joguem com orgulho, porque, realmente, a camisa da Seleção Brasileira, é um privilégio”.