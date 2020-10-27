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futebol

Juventus recebe Barcelona em jogo chave pela Liga dos Campeões

O clube italiano não sabe se poderá contar com a presença de Cristiano Ronaldo, enquanto os culés vão com Messi, mas sem Piqué e Coutinho. Jogo é válido pela segunda rodada...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 14:57
Crédito: Divulgação/ UEFA
O grande duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não deve acontecer nesta quarta-feira, mas Juventus e Barcelona se enfrentam pela segunda rodada do grupo G da Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). Ambos os times conquistaram vitórias em suas estreias no torneio e o duelo pode ser decisivo para a configuração final da tabela nesta fase de grupos.
A Velha Senhora aguarda o resultado do exame após Cristiano Ronaldo contrair a Covid-19, mas o português não treina com o time há duas semanas. Além do camisa sete, Chiellini, Alex Sandro e De Ligt também estão descartados. O técnico Pirlo elogiou o rival, mas está animado para o duelo.
- O Barcelona é uma equipe forte e composta por grandes campeões. Vamos ter que fazer um grande jogo. É uma boa partida para jogar, são os duelos que todos querem estar. Não é um jogo decisivo, mas deve ser encarado com muito respeito.
Já o Barcelona vive um momento irregular fora e dentro de campo. Piqué, expulso no confronto contra o Ferencvaros, e Coutinho, machucado, não poderão estar no elenco dirigido por Ronald Koeman. O time vem de derrota para o Real Madrid e está sob pressão, mas o rival também vive uma fase ruim e o jogo promete ser equilibrado.
Também nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), o Ferencvaros recebe o Dínamo de Kiev. A equipe visitante é a favorita para ocupar a terceira colocação e conquistar uma classificação para fase avançada da Liga Europa nesta temporada.

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