Juventus recebe Barcelona em jogo chave pela Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação/ UEFA

O grande duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não deve acontecer nesta quarta-feira, mas Juventus e Barcelona se enfrentam pela segunda rodada do grupo G da Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). Ambos os times conquistaram vitórias em suas estreias no torneio e o duelo pode ser decisivo para a configuração final da tabela nesta fase de grupos.

A Velha Senhora aguarda o resultado do exame após Cristiano Ronaldo contrair a Covid-19, mas o português não treina com o time há duas semanas. Além do camisa sete, Chiellini, Alex Sandro e De Ligt também estão descartados. O técnico Pirlo elogiou o rival, mas está animado para o duelo.

- O Barcelona é uma equipe forte e composta por grandes campeões. Vamos ter que fazer um grande jogo. É uma boa partida para jogar, são os duelos que todos querem estar. Não é um jogo decisivo, mas deve ser encarado com muito respeito.

Já o Barcelona vive um momento irregular fora e dentro de campo. Piqué, expulso no confronto contra o Ferencvaros, e Coutinho, machucado, não poderão estar no elenco dirigido por Ronald Koeman. O time vem de derrota para o Real Madrid e está sob pressão, mas o rival também vive uma fase ruim e o jogo promete ser equilibrado.