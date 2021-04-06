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futebol

Juventus não deve manter Morata para a próxima temporada

Clube italiano não deve pagar valor para opção definitiva da compra do centroavante ou a ampliação do empréstimo e espanhol deve voltar para o Atlético de Madrid...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 12:28
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O atacante Álvaro Morata deve retornar ao Atlético de Madrid na próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A Juventus não pretende pagar 45 milhões de euros (R$ 300 milhões) para a compra definitiva do atleta ou 10 milhões de euros (R$ 66 milhões) pela ampliação do empréstimo por mais um ano.Em dezembro, a Velha Senhora tinha certeza de que iria seguir contando com o atleta e o espanhol tem o interesse em permanecer na cidade de Turim. Apesar do bom rendimento do jogador nesta temporada, o clube italiano passa por um profundo problema econômico e deve se ver obrigado a se desfazer de peças do elenco.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Caso Morata permaneça na Juventus, a Velha Senhora teria que desembolsar 35 milhões de euros (R$ 233 milhões) em 2022 para a aquisição definitiva do atacante. No entanto, é difícil prever como estará a finança do clube até lá e a cautela é adotada.

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