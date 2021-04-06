Juventus não deve manter Morata para a próxima temporada

O atacante Álvaro Morata deve retornar ao Atlético de Madrid na próxima temporada, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A Juventus não pretende pagar 45 milhões de euros (R$ 300 milhões) para a compra definitiva do atleta ou 10 milhões de euros (R$ 66 milhões) pela ampliação do empréstimo por mais um ano.Em dezembro, a Velha Senhora tinha certeza de que iria seguir contando com o atleta e o espanhol tem o interesse em permanecer na cidade de Turim. Apesar do bom rendimento do jogador nesta temporada, o clube italiano passa por um profundo problema econômico e deve se ver obrigado a se desfazer de peças do elenco.