Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Justiça nega pedido de penhora do empréstimo-ponte de R$ 10 milhões de John Textor ao Botafogo
futebol

Justiça nega pedido de penhora do empréstimo-ponte de R$ 10 milhões de John Textor ao Botafogo

A decisão foi indeferida pela presidente do Tribunal Região do Trabalho da 1ª Região, Edith Maria Corrêa Tourinho. Nela, a magistrada apontou que empréstimo não é receita corrente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 12:51

Publicado em 15 de Março de 2022 às 12:51

A Justiça do Trabalho negou pedido do Sindeclubes e da comissão de credores do Botafogo para penhorar R$ 10 milhões da primeira parcela do investimento (empréstimo-ponte) de John Textor ao clube carioca. A decisão foi indeferida pela presidente do Tribunal Região do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), Edith Maria Corrêa Tourinho.Com isso, o Glorioso poderá usufruir da quantia que antes era alvo de um processo judicial. Vale lembrar que o empréstimo-ponte de John Textor foi depositado na conta do clube como garantia para a venda da SAF para o investidor norte-americano.
No entanto, o Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes) entrou com o pedido de penhora. A entidade exigia o repasse de 20% dos R$ 50 milhões pagos pelo americano referentes ao Regime Centralizado de Execuções (RCE).
Esse mecanismo está presente na lei da Sociedade Anônima do Futebol. No entanto, na decisão, a desembargadora apontou que empréstimo não é receita corrente e não poderá entrar no repasse do RCE
- Na medida em que a obrigação de depósito decorre exclusivamente de receitas correntes e a natureza jurídica contratual se constitui em contrato de mútuo, indefiro a classificação do investimento como receita corrente, não havendo que se falar em obrigatoriedade de depósito de 20% - citou a desembargadora.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O pedido do sindicato foi realizado no fim de janeiro, porém o Botafogo alegou em sua defesa que o repasse do norte-americano não se tratava de uma receita corrente, o que foi acatado pelo tribunal. Além disso, o clube alegou que a penhora geraria aumento da dívida, visto que este valor seria devolvido ao investidor.
O empréstimo-ponte expira no fim de agosto, e o Glorioso necessitará devolver os R$ 50 milhões ou ceder 10% das ações da SAF. Diante disso, o clube carioca anunciou a venda de 90% da empresa ao americano, e não 80% como foi cogitada inicialmente.
+ Botafogo anuncia a contratação de Saravia, a terceira na Era Textor
Por outro lado, o Sindeclubes acompanha de perto a decisão e não descarta ir às instâncias superiores. Toda essa movimentação tem sido observada por outros clubes, já que há um aumento no interesse de todo esse universo relacionado a SAF. O Vasco, por sua vez, também passa por uma operação parecida com a 777 Partners, com o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões e está na mira do sindicato.
Crédito: Botafogotemdecisãonajustiçafavorávelsobreoempréstimo-pontedeJhonTextor(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados