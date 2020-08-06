Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Justiça bloqueia dinheiro de acordo do Cruzeiro com a Minas Arena

Cerca de R$ 9,8 milhões depositados em juízo serão utilizados para quitar pendências tributárias  do clube com a União...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:12

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:12

Crédito: Acordo entre Cruzeiro e Minas Arena está bloqueado no momento pela Justiça-(Divulgação/Mineirão
O Cruzeiro sofreu mais um revés judicial. A Raposa teve uma decisão desfavorável na 32ª Vara Cível de Belo Horizonte. Um sentença impediu que a Raposa fizesse a homologação de um acordo entre com Minas Arena, administradora do Mineirão, para pagamento de uma dívida do clube celeste com a gestora do estádio. O dinheiro que estava depositado em juízo, cerca de R$ 9,8 milhões, foram bloqueados para quitar pendências tributárias com a União. O bloqueio será ainda maior, já que o acordo entre Raposa e Minas Arena previa o pagamento de de valores que chegam a R$ 13,5 milhões. Os valores bloqueados feitos pela União tem prioridade, pois o Governo Federal ser um credor de primeira ordem, tendo direito de receber antes dos outros credores. A União também fez dois bloqueios de valores de créditos provenientes de duas execuções fiscais. Um no valor de R$ 6.186.618,15 e outro no de R$ 7.488.347,65. O Cruzeiro tem uma dívida fiscal acima dos R$ 329 milhões e tem recebido ordens de pagamento de varas federais em diferentes ações e cobranças distintas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A disputa com a Minas Arena data de 2015 , pois o Cruzeiro parou de pagar ao Mineirão taxas referentes ao uso do estádio em seus jogos. A justificativa da Raposa foi que o Atlético-MG não teve cobranças em seu jogo na final da Libertadores de 2013, pois haveria algumas datas durante o ano que estariam reservadas ao Governo de Minas, para uso público. Após várias audiências, uma decisão judicial obrigou a Raposa a depositar em juízo 25% da renda líquida dos jogos, que chegaram aos atuais R$ 9,8 milhões O valor total dívida do Cruzeiro com a Minas Arena é de quase R$ 50 milhões, mas um acordo reduziu a pendência para R$ 20 milhões e com o depósito de quase metade do débito, o clube azul teria de arcar com mais R$ 10 milhões, que seriam parcelados, para zerar a pendência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados