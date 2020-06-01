Junior Moraes ‘troca de papel’ em retorno do Shakhtar e brinca: 'Consegui retribuir um pouco'

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O Shakhtar Donetsk conquistou uma importante vitória na retomada do Campeonato Ucraniano, após a paralisação de dois meses e meio por conta da pandemia no novo coronavírus. Com direito a virada e um papel diferente do artilheiro Junior Moraes, o líder da competição bateu o Dínamo de Kiev, por 3 a 1, e ficou ainda mais próximo de mais um título nacional.

Brasileiro com mais gols na Europa pelo segundo ano consecutivo, Moraes se destacou de uma forma diferente no clássico que não contou com a presença dos torcedores. Goleador da competição, com 19 gols, o atacante se destacou ao dar dois passes para a vitória diante de sua ex-equipe.

- Foi um ótimo retorno do nosso time. Ficamos muito tempo sem jogar e conseguimos nos recuperar após sair atrás do placar. Enfrentamos uma equipe poderosa e que conheço muito bem. Fico muito feliz por poder ajudar a equipe. Por jogar mais à frente é natural que eu aproveite mais a qualidade de passe dos meus companheiros. Hoje consegui retribuir um pouco - disse.

Embora satisfeito com o resultado, Moraes não deixou de lamentar a falta da torcida na partida. A federação ucraniana determinou que, por conta da pandemia do coronavírus, o estádio deveria abrigar menos de 200 pessoas, incluindo profissionais dos dois clubes e imprensa.

- É claro que ficamos triste pela situação. Foi a segunda partida seguida que jogamos com os portões fechados. Enfrentamos o Wolfsburg pela Liga Europa na mesma situação, mas o momento pede esse tipo de ação. A segurança é fundamental. Acho que a decisão foi acertada - analisou