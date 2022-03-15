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Juninho? Yuri? Quem joga no meio-campo do Vasco? Quintero minimiza: 'O grupo está se fortalecendo'

Zagueiro entende que independentemente das opções individuais, as ideias de Zé Ricardo estão sendo assimiladas. Vaga em questão é para o setor central do Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 18:06

Publicado em 15 de Março de 2022 às 18:06

A estratégia utilizada por Zé Ricardo contra o Resende deu certo e, por isso mesmo, há uma vaga em disputa no meio-campo do Vasco. Só que lá de trás, o zagueiro Quintero minimiza as escolhas individuais para as partidas. Para o colombiano, o importante é a compreensão tática do coletivo, seja quem for o escolhido para começar o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pela semifinal do Campeonato Carioca.- O importante, como vocês puderam ver no jogo passado, é que entrou o Zé Vitor, por exemplo, um menino que não tinha jogado muito, sem muita oportunidade, entrou muito bem no jogo. O importante é que eu vejo que qualquer jogador que está entrando está se adaptando, está entendendo a ideia de jogo que quer o Zé Ricardo. Isso é importante porque o grupo está se fortalecendo, não importa quem jogue - analisou Quintero, antes de emendar:
- Não importa se joga Yuri, se joga Juninho, se joga Zé Gabriel. O importante é aquele que estiver pronto para jogar entenda o sistema, a ideia de jogo para colocar, por exemplo, no jogo agora de quarta - finalizou.
O Vasco finalizou, na tarde desta quarta-feira, a preparação para o primeiro Clássico dos Milhões da semifinal estadual. O time tem poucos desfalques, mas são reduções consideráveis no número de opções para o decorrer da partida. E como são dois os jogos que vão definir o finalista da chave, Quintero prega inteligência à equipe vascaína.
- Cada jogo é diferente um do outro, cada jogo tem que ter uma estratégia diferente. É um jogo importante para nós e para o clube, e claro que vamos ter que ter uma estratégia para ganhar o jogo. Entender que não é um jogo de 90 minutos. É um jogo de 180 minutos. Então, temos que ter muita inteligência para saber levar os dois jogos - pregou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: OzagueiroQuinteroéumdosreforçosmaisrecentesdoVasco,masjágarantiuatitularidade(Foto:DikranJúnior

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