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Futebol boliviano

Juiz morre após sofrer parada cardíaca no meio de campo

Árbitro Víctor Hugo Hurtado apitava jogo entre Always Ready e Oriente Petrolero no Estádio Villa Ingenio de El Alto, considerado um dos mais altos do mundo

Publicado em 

19 mai 2019 às 22:52

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 22:52

Árbitro boliviano sofre mau súbito durante jogo e morreu Crédito: Reprodução
O árbitro boliviano Víctor Hugo Hurtado não resistiu a um mal súbito sofrido durante um jogo entre Always Ready e Oriente Petrolero, pela primeira divisão local, e acabou falecendo aos 32 anos na tarde deste domingo (19). A notícia foi publicada pelos jornais "Los Tiempos" e "Deporte Total", com base nas informações do delegado do jogo, Luis Callejo.
Ele apitava o jogo no Estádio Villa Ingenio de El Alto, inaugurado no ano passado e considerado um dos mais altos do mundo, a mais de 4 mil metros de altitude na grande La Paz. Inicialmente, não há qualquer relação do mau súbito com relação aos efeitos da altitude.
"Lamentamos a morte do árbitro Víctor Hugo Hurtado, enquanto ele dirigia a partida entre Always Ready e Oriente Petrolero. Enviamos nossas condolências e solidariedade à sua família, amigos e colegas. O futebol boliviano está de luto", lamentou o presidente boliviano, Evo Morales, em uma publicação no Twitter.
O juiz passou mal no início do segundo tempo e, segundo a imprensa local, ele teria sofrido uma parada cardíaca. Víctor Hugo Hurtado chegou a ser levado a um hospital local, porém não conseguiram reanimá-lo.
A partida, que estava empatada em 0 a 0 na hora do mau súbito, continuou até o apito final, e o Always Ready goleou por 5 a 0.

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