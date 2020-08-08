Jovem meia-atacante do Grêmio é emprestado ao Famalicão, de Portugal

Crédito: Jhonata Robert assinou contrato de empréstimo com o Famalicão (Divulgação

O Famalicão, de Portugal, acertou a contratação por empréstimo do jovem meia-atacante Jhonata Robert, do Grêmio. Revelado pela equipe gaúcha, o jogador de 20 anos terá sua primeira passagem por um clube do exterior, após ter atuado por empréstimo pelo Cruzeiro no início do ano.

A cláusula contratual ainda inclui a opção de extensão do empréstimo por mais um ano, caso a equipe queira manter os serviços do jogador.

- Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade de defender o Famalicão. Poder atuar no futebol europeu é um sonho que está se realizando e farei de tudo para corresponder às expectativas. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira e, com certeza, esse é um grande passo que estou dando - disse Jhonata.