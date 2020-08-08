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futebol

Jovem meia-atacante do Grêmio é emprestado ao Famalicão, de Portugal

Revelado pelo Tricolor, Jhonata Robert vai defender a equipe portuguesa até junho de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 12:12

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 12:12

Crédito: Jhonata Robert assinou contrato de empréstimo com o Famalicão (Divulgação
O Famalicão, de Portugal, acertou a contratação por empréstimo do jovem meia-atacante Jhonata Robert, do Grêmio. Revelado pela equipe gaúcha, o jogador de 20 anos terá sua primeira passagem por um clube do exterior, após ter atuado por empréstimo pelo Cruzeiro no início do ano.
A cláusula contratual ainda inclui a opção de extensão do empréstimo por mais um ano, caso a equipe queira manter os serviços do jogador.
- Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade de defender o Famalicão. Poder atuar no futebol europeu é um sonho que está se realizando e farei de tudo para corresponder às expectativas. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira e, com certeza, esse é um grande passo que estou dando - disse Jhonata.
O Famalicão foi uma das grandes surpresas do Campeonato Português na última temporada e até chegou a ocupar a liderança, mas perdeu fôlego na reta final e terminou em sexto lugar, um ponto atrás do Rio Ave, que se classificou para a Europa League.

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