Jornalista afirma que Sport recusou nova proposta por Mikael

Crédito: Divulgação/Sport

Os olhares do mercado de transferências parecem estar bastante concentrados em tirarem o atacante Mikael o quanto antes do Sport. Ao ponto, na última semana, a informação do jornalista Pedro Maranhão apontar para uma nova proposta feita pelos serviços do atacante de 22 anos de idade. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQuem teria abordado o clube do Recife foi o Portimonense, de Portugal, acenando com uma oferta em regime de empréstimo na casa dos 100 mil euros (R$ 619 mil) que seria válida até o fim do ano e teria um valor de compra pré-fixado.

Ainda de acordo com o que foi relatado pelo jornalista, após a negativa da diretoria do clube sobre os atuais moldes do negócio, o staff do atleta estaria aguardando uma movimentação do Sport no sentido de fazer uma contraproposta que daria sequência as conversas.

Uma sondagem do Fortaleza também teria sido feita ao atual artilheiro do Leão da Ilha na temporada com sete gols marcados por conta da negociação que não foi concretizada com Lukas Podolski. Porém, essa ainda em caráter inicial e sem qualquer avanço rumo a uma oferta formalizada como no caso dos portugueses.