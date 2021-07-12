Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornalista afirma que Sport recusou nova proposta por Mikael

Oferta por empréstimo que chegaria a quase R$ 620 mil teria sido feita pelo Portimonense-POR...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:54
Crédito: Divulgação/Sport
Os olhares do mercado de transferências parecem estar bastante concentrados em tirarem o atacante Mikael o quanto antes do Sport. Ao ponto, na última semana, a informação do jornalista Pedro Maranhão apontar para uma nova proposta feita pelos serviços do atacante de 22 anos de idade. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQuem teria abordado o clube do Recife foi o Portimonense, de Portugal, acenando com uma oferta em regime de empréstimo na casa dos 100 mil euros (R$ 619 mil) que seria válida até o fim do ano e teria um valor de compra pré-fixado.
Ainda de acordo com o que foi relatado pelo jornalista, após a negativa da diretoria do clube sobre os atuais moldes do negócio, o staff do atleta estaria aguardando uma movimentação do Sport no sentido de fazer uma contraproposta que daria sequência as conversas.
Uma sondagem do Fortaleza também teria sido feita ao atual artilheiro do Leão da Ilha na temporada com sete gols marcados por conta da negociação que não foi concretizada com Lukas Podolski. Porém, essa ainda em caráter inicial e sem qualquer avanço rumo a uma oferta formalizada como no caso dos portugueses.
Para a posição, além de Mikael, o elenco do técnico Umberto Louzer conta também com André e o colombiano Santiago Tréllez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados